tek-mim Mimarlık

1979 yılında İstanbul / Sıraselviler’de “Betim Mimarlık İşliği’’ adıyla faaliyete geçen firmamız 1990 yılında Antalya merkezli limited şirket oluşumuyla çalışmalarına devam etmektedir. Mimari tasarım/uygulama, dekorasyon proje/tasarımlarını uygulama ve taahhüt şeklinde faaliyet göstermekteyiz. Günümüzün ekonomik, teknolojik, çevresel ve sosyal koşullarına uygun projeler üretmek ve uygulamaya aktarmak, misyonumuzdur.