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tek-mim Mimarlık
Mimarlar Antalya
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    • 1979 yılında İstanbul / Sıraselviler’de “Betim Mimarlık İşliği’’ adıyla faaliyete geçen firmamız 1990 yılında Antalya merkezli limited şirket oluşumuyla çalışmalarına devam etmektedir. Mimari tasarım/uygulama, dekorasyon proje/tasarımlarını uygulama ve taahhüt şeklinde faaliyet göstermekteyiz. Günümüzün ekonomik, teknolojik, çevresel ve sosyal koşullarına uygun projeler üretmek ve uygulamaya aktarmak, misyonumuzdur.

    Hizmetler
    • proje tasarım
    • dekorasyon
    • inşaat taahhüt
    • danışmanlık
    Hizmet alanları
    • antalya
    • istanbul
    • İzmir
    • Ankara
    Adres
    Gürsu Mah. 10. Cad. Platin Sitesi. 156-E (B1) Blok, D 12
    07070 Antalya
    Türkiye
    +90-2422285704 www.tekmim.com
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