tek-mim Mimarlık

1979 yılında İstanbul / Sıraselviler’de “Betim Mimarlık İşliği’’ adıyla faaliyete geçen firmamız 1990 yılında Antalya merkezli limited şirket oluşumuyla çalışmalarına devam etmektedir. Mimari tasarım/uygulama, dekorasyon proje/tasarımlarını uygulama ve taahhüt şeklinde faaliyet göstermekteyiz. Günümüzün ekonomik, teknolojik, çevresel ve sosyal koşullarına uygun projeler üretmek ve uygulamaya aktarmak, misyonumuzdur.
- Hizmetler
- proje tasarım
- dekorasyon
- inşaat taahhüt
- danışmanlık
- Hizmet alanları
- antalya
- istanbul
- İzmir
- Ankara
- Adres
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Gürsu Mah. 10. Cad. Platin Sitesi. 156-E (B1) Blok, D 12
07070 Antalya
Türkiye
+90-2422285704 www.tekmim.com