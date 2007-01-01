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Creas Tasarım
Mimarlar Kayseri
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Değerlendirmeler (6)
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    • 2007 yılında kurulan Creas tasarım 10 senelik tecrübesini yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği farklı projeler ile pekiştirmiş tecrübeli bir mimarlık& dekorasyon şirketidir.

    Bünyesinde mimar /iç mimar / peyzaj mimarı bulunduran şirket merkezi kayseri de olmakla birlikte tüm Türkiye genelinde ve Baku ,Tanzanya ,Nijerya ve Katarda  mimarlık /iç mimarlık hizmetleri vermiş ;hazırladığı projelerin uygulamaları konusunda danışmanlık ve taahhüt işleri de yapmıştır.

    Hizmetler
    • Mimari Proje
    • İç mimari Proje
    • iç mimari uygulama
    • uygulama danışmanlığı
    • mobilya tasarımı
    Hizmet alanları
    kayseri
    Adres
    Erenköy mah. Erenköy cad .No:42
    38050 Kayseri
    Türkiye
    +90-3522354795 www.creastasarim.com

    Değerlendirmeler

    Seyit Sapmaz
    12 ay önce
    gökhan alat
    4 yıldan fazla önce
    Onur Layıker
    neredeyse 2 yıl önce
    Tüm 6 değerlendirmelerini göster
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