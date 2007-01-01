2007 yılında kurulan Creas tasarım 10 senelik tecrübesini yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği farklı projeler ile pekiştirmiş tecrübeli bir mimarlık& dekorasyon şirketidir.

Bünyesinde mimar /iç mimar / peyzaj mimarı bulunduran şirket merkezi kayseri de olmakla birlikte tüm Türkiye genelinde ve Baku ,Tanzanya ,Nijerya ve Katarda mimarlık /iç mimarlık hizmetleri vermiş ;hazırladığı projelerin uygulamaları konusunda danışmanlık ve taahhüt işleri de yapmıştır.