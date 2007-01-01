2007 yılında kurulan Creas tasarım 10 senelik tecrübesini yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği farklı projeler ile pekiştirmiş tecrübeli bir mimarlık& dekorasyon şirketidir.
Bünyesinde mimar /iç mimar / peyzaj mimarı bulunduran şirket merkezi kayseri de olmakla birlikte tüm Türkiye genelinde ve Baku ,Tanzanya ,Nijerya ve Katarda mimarlık /iç mimarlık hizmetleri vermiş ;hazırladığı projelerin uygulamaları konusunda danışmanlık ve taahhüt işleri de yapmıştır.
- Hizmetler
- Mimari Proje
- İç mimari Proje
- iç mimari uygulama
- uygulama danışmanlığı
- mobilya tasarımı
- Hizmet alanları
- kayseri
- Adres
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Erenköy mah. Erenköy cad .No:42
38050 Kayseri
Türkiye
+90-3522354795 www.creastasarim.com