Resmi olarak 2006 yılında faaliyetine başlayan CAMKANATLAR, yeni kurulan ama profesyonel çalışmalarını sürdüren bir sanat atölyesidir. CAMKANATLAR kısa sürede mimari projelerde yer almış ve çalışmalarını bu yönde de devam ettirmektedir.Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik-Cam Bölümü Cam Ana Sanat Dalı Mezunu olan Cam Sanatçısı Handan ALDOĞAN ile CAMKANATLAR, yepyeni stratejisine, çizgisine ve bakış açısına sahip olmuş, sanatsal eserleri ile kendisini kısa sürede benimsetmiştir. Gerek sanatsal eserler, gerekse kişiye ve kurumlara has projelerde yer alan CAMKANATLAR dekoratif sanatsal objeler, füzyon aynalar, füzyon kapılar, füzyon seperatörler, füzyon panolar, füzyon vitraylar, kursunlu ve tiffany vitraylar, cam heykeller, füzyon lavabolar, füzyon masa ve sehpa camları...........Daha dogrusu CAM'A dair ne varsa tasarlayıp üretmektedir.Sanatsal eserlerin yanı sıra endüstriyel ürünlere de cevap oluşturan CAMKANATLAR, cam lavabolar, kumlama, boyama alanlarında, amatör bir ruh yapısı, olaylara yaklaşımı ve profesyonel çözümleri ile mekanlarınıza hayat vermeyi kendisine ilke edinmiştir.Tasarımlar akademik eğitim almış olan Handan ALDOĞAN tarafından yapılmakta ve usta ellerde şekillenip hayata renk katmaktadır. Atölyemizde yapılan tüm çalışmalar fabrikasyon ve standart olmaktan çok uzak olup tamamılya el emeğinin eseridir.