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Pasifik
Mimarlar Ankara
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    • Pasifik İnşaat A.Ş.'nin bağlı bulunduğu Pasifik Grup, dört şirketten oluşan bir şirketler grubudur. Ülkemizin gelişimine ve ekonomideki büyümesine paralel olarak ortaya çıkan yeni gayrimenkul ihtiyaçlarına cevap veren projeler geliştirmek amacıyla 11 Şubat 2008 tarihinde kurulan Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş. özgün mimari yaklaşımı, malzeme kalitesi, hizmetleri, teknolojik altyapısı ve lokasyonu ile fark yaratan projeler geliştirme misyonuyla faaliyet göstermektedir.

    Pasifik İnşaat, yenilikçi vizyonu ve iz bırakacak projeleri ile bu yeni döneminde gayrimenkul sektörüne önemli katkılarda bulunmayı hedeflemektedir.

    Hizmet alanları
    Ankara
    Adres
    Ankara
    Türkiye
    www.pasifikinsaat.com.tr
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