Alışveriş pazarına artı değer katmak ve internet kullanıcılarının mobilya sektöründeki ihtiyaçlarını en geniş ürün yelpazesi ve en iyi hizmet kalitesiyle karşılamak için yola çıktık. Hayallerimiz hedeflerimizden de büyüktü; online alışveriş fikrini bir adım öteye taşımalı, hizmet anlayışımızla fark yaratmalıydık.
Bu hayali gerçeğe dönüştürmek için hiç durmadan yol aldık.
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- Hizmetler
- Mobilya, Mobilya Aksesuar, ve İnegöl Mobilyası
- Hizmet alanları
- Turkiye
- Adres
-
Mahmudiye Mahallesi Osmanbey Caddesi No:45 İnegöl / Bursa
16400 Bursa
Türkiye
+44-42853 www.mobilyam.net
Alışveriş pazarına artı değer katmak ve internet kullanıcılarının mobilya sektöründeki ihtiyaçlarını en geniş ürün yelpazesi ve en iyi hizmet kalitesiyle karşılamak için yola çıktık. Hayallerimiz hedeflerimizden de büyüktü; online alışveriş fikrini bir adım öteye taşımalı, hizmet anlayışımızla fark yaratmalıydık.
Bu hayali gerçeğe dönüştürmek için hiç durmadan yol aldık.
* En hızlı
* En güvenli
* En iyi fiyat ve kampanyalar
* En kapsamlı ürün portföyü
* En çok alışveriş yapılan Alışveriş sitesi olabilmek için tüm gücümüzle çalışmaktayız.