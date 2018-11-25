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Safa Mobilya
Mobilya & Aksesuarlar Bursa
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Değerlendirmeler (24)
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    Hizmetler
    • Mobilya mağazacılığı
    • ev dekorasyonu iç mimari destek.
    Hizmet alanları
    Bursa
    Adres
    İzmir yolu cd. No:178/A Barış mh. Nilüfer
    16140 Bursa
    Türkiye
    +90-2244430990 www.safamobilya.com

    Değerlendirmeler

    ERTUĞRUL ÖZKENDİR
    Beğenerek aldığımız salon takımı ve TV unitesi, zaten kalitesini ilk gördüğümüzde gösteriyordu. Ürünleri kaliteli ve çalışanları müşteriye karşı çok ilgili. Bizimle ilgilenen Barış beye çok teşekkür ediyorum. Eve kadar hayırlı olsuna gelmesi de çok güzeldi. Montaj için gelen çalışanlara teşekkür ediyorum.
    4 ay önce
    Merve Kosan
    Beğenerek aldığımız mobilyalarımız belirtilen zamanda getirilip sorunsuz bir şekilde montajları yapıldı,bu süreçteki ilgisinden dolayı Barış beye teşekkür ediyoruz 😌
    3 ay önce
    Bayram Guneş
    Başta SAFA MOBİLYA ya ve bizimle ilgilenen barış abime çok teşekkür ediyorum gerek ürünlerden gerekse misafirperliklerinden.İyiki Safa dan almışım her durumda yardımcı olmaları bilgi vermeleri açısından bizim için çok önemliydi ürünlerden çok memnun kaldık tüm herkese tavsiye ederim Barış beye de ayrıca çok teşekkür ediyorum ilgi alakalarindan dolayı her eve bir SAFA gelmeli diyorum ....
    3 ay önce
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