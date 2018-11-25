Safa Mobilya

Beğenerek aldığımız salon takımı ve TV unitesi, zaten kalitesini ilk gördüğümüzde gösteriyordu. Ürünleri kaliteli ve çalışanları müşteriye karşı çok ilgili. Bizimle ilgilenen Barış beye çok teşekkür ediyorum. Eve kadar hayırlı olsuna gelmesi de çok güzeldi. Montaj için gelen çalışanlara teşekkür ediyorum.
Beğenerek aldığımız mobilyalarımız belirtilen zamanda getirilip sorunsuz bir şekilde montajları yapıldı,bu süreçteki ilgisinden dolayı Barış beye teşekkür ediyoruz 😌
Başta SAFA MOBİLYA ya ve bizimle ilgilenen barış abime çok teşekkür ediyorum gerek ürünlerden gerekse misafirperliklerinden.İyiki Safa dan almışım her durumda yardımcı olmaları bilgi vermeleri açısından bizim için çok önemliydi ürünlerden çok memnun kaldık tüm herkese tavsiye ederim Barış beye de ayrıca çok teşekkür ediyorum ilgi alakalarindan dolayı her eve bir SAFA gelmeli diyorum ....