Zenzen Mimarlik ekibinin amaci; müsterilerimize kendilerini rahat hissedebilecekleri mekanlar yaratmaktir. Müsterilerimizin zevkleri, fikirleri, yasam tarzlari, mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlari, mekan tasariminda çikis noktalarimizi olusturmaktadir.
Projelendirme çalismalarimiz; sürpizlere yer vermeyen, dogru ve yerinde malzeme seçiminin yapilmasi, bütçenin akilci bir planlamayla yönlendirilmesi, imalat projeleri, uygulama, kalite kontrol asamalarindan olusmaktadir. Projenin zamaninda teslimi Zenzen Mimarlik'in temel ilkelerinden birini olusturmaktadir.
Bize çalismlarinda destek veren, projelerini teslim eden, özgüven saglayan müsterilerimize tesekkür ederiz.
- Hizmet alanları
- antalya
- Adres
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Antalya
Türkiye
www.zenzen.com.tr