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Evora Mutfak Banyo
Mutfak Üreticileri İzmir
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Değerlendirmeler (8)
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    Evora Decor, estetiğin ve tecrübenin harmanlanmasıyla ortaya çıkan, yıllardır hizmet veren bir dekorasyon firmasıdır. Profesyonel ekibimiz ile birlikte kurulduğumuzdan beri Türkiye çapında mutfak-banyo, ev dekorasyonu ve mağaza - fuar tasarım hizmetleri vermekteyiz. İsteklerinizi ihtiyaçlarınız ile birleştirip gerekli çözümleri sizlere ulaştırmakla beraber, "doğal" ve "modern" algısını yaratmak için uğraşıyoruz.

    Hizmetler
    Mutfak // Banyo // Komple Tadilat // Kapı // Ev Yenileme // Laminant ve Ahşap Parke
    Hizmet alanları
    Mutfak ve Banyo ve İzmir
    Adres
    İnönü Caddesi No: 554/A Poligon
    35400 İzmir
    Türkiye
    +90-2322248292 evoramutfak.com

    Değerlendirmeler

    YM Kurt
    Tüm evimizin tadilatını yapan Evora Mimarlık, kullanılan malzeme, işçilik ve detaylar konusunda harika bir iş çıkardılar, Mehmet Bey in titizliği ve detaycılığı işi üst kaliteye taşıdı, herkese tavsiye ederim.
    10 ay önce
    cenk gumus
    Kontrattaki 1. sınıf malzeme yerine düşük kalite malzeme kullanıldı. Paranızın hakkını almak istiyorsanız takılmadan önce malzemeleri kontrol edin. Bazı parçalar da takılmadı.
    11 ay önce
    Turgay akkaya
    İşinde titiz müşteri memnuniyeti odaklı uzun yıllardır dekorasyon işinde tanıdığım ender insanlar birisi dekorasyon üzerine sizi üzmeyecektir güvenle tavsiye ederim
    yaklaşık 1 yıl önce
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