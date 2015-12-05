By Tadilatçı

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İster mevcut bir mutfağı yeniden tasarlayın ister yeni bir mutfak kurun, camlı dolap modelleriyle dekorasyona estetik ve havadar bir dokunuş katabilirsiniz. Mutfak dolaplarına cam kapaklar eklemenin pek çok yararı vardır.
Mutfak adaları, kullanışlı ve çok işlevli tasarım bileşenleridir. Alanınız ne kadar küçük olursa olsun, mutfağınıza daha fazla işlev kazandırmak için küçük mutfak adası fikirlerimizden ve ipuçlarından ilham alabilirsiniz! En küçük…
Büyük bir mutfağı dekore etmek kolaydır. Zira alan geniştir, yapmak
istediğiniz her fikri gerçekleştirebilirsiniz. Küçük
mutfaklarda ise imkanlar biraz daha kısıtlı olmak zorunda.
Öncelikle mevcut alana göre hareket etmelisiniz.