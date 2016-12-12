3D Çizim, sürekli gelişen trendleri yakından takip ederek , doğru pazarlama stratejileri , başarılı arge çalışmaları ve müşteri memnuniyeti garantileyen bir şirket profili ile hayatını devam etmektedir.. 2008 senesinde kurulmuş olup birden fazla şeyin duyularımıza aktarıldığı bu ortamda tek bir seyi işaret etmek yerine bir plan yaratma,geliştirme süreci içinde ve aynı zamanda biçimlendirdiği tasarımlarla insan kalitesinde yaşamayı hak ettiğini yaşam felsefesi olarak kanıksamış bilinçli insanlarla çalışmayı,üretmeyi ve uygulamayı kendine ilke edinmiş bir iç mimarlık hizmet ofisidir. Sıradanlıklardan sıyrılmayı isteyen insanlar için..