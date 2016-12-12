3D Çizim, sürekli gelişen trendleri yakından takip ederek , doğru pazarlama stratejileri , başarılı arge çalışmaları ve müşteri memnuniyeti garantileyen bir şirket profili ile hayatını devam etmektedir.. 2008 senesinde kurulmuş olup birden fazla şeyin duyularımıza aktarıldığı bu ortamda tek bir seyi işaret etmek yerine bir plan yaratma,geliştirme süreci içinde ve aynı zamanda biçimlendirdiği tasarımlarla insan kalitesinde yaşamayı hak ettiğini yaşam felsefesi olarak kanıksamış bilinçli insanlarla çalışmayı,üretmeyi ve uygulamayı kendine ilke edinmiş bir iç mimarlık hizmet ofisidir. Sıradanlıklardan sıyrılmayı isteyen insanlar için..
- Hizmetler
- Mimari projeler İç mimari dekorasyon projeleri Konsept tasarımlar 3d görsel sunum ve kataloğ çalışmaları 2d Tasarım ve rekli kat planları
- sunum çalışmaları Uygulama kontrolörlüğü
- proje ve uygalama yönetimi Mimari ve iç mimari danışmanlık hizmetleri İnce yapı ve dekorasyon hizmetleri Dış cephe uygulamaları Anahtar teslim projeler Proje analiz araştırma ve analiz
- Hizmet alanları
- iç mimari proje ve İstanbul
- Adres
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34414 İstanbul
Türkiye
+90-5336340886 www.3dcizim.com