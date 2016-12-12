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3dcizim
3D Görselleştirme İstanbul
Genel Bakış 5Projeler (5) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • villa tasarımı, 3dcizim 3dcizim
    villa tasarımı, 3dcizim 3dcizim
    villa tasarımı, 3dcizim 3dcizim
    +6
    villa tasarımı
    neft yurt projesi , 3dcizim 3dcizim
    neft yurt projesi , 3dcizim 3dcizim
    neft yurt projesi , 3dcizim 3dcizim
    +9
    neft yurt projesi
    villa projesi, 3dcizim 3dcizim
    villa projesi, 3dcizim 3dcizim
    villa projesi, 3dcizim 3dcizim
    +1
    villa projesi
    ykz kübra ceylan mağaza projesi, 3dcizim 3dcizim
    ykz kübra ceylan mağaza projesi, 3dcizim 3dcizim
    ykz kübra ceylan mağaza projesi, 3dcizim 3dcizim
    +2
    ykz kübra ceylan mağaza projesi
    zekeriyaköy villa projesi, 3dcizim 3dcizim Çocuk OdasıAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    zekeriyaköy villa projesi, 3dcizim 3dcizim Çalışma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    zekeriyaköy villa projesi, 3dcizim 3dcizim İç Dekorasyon Kâğıt Ahşap rengi
    +6
    zekeriyaköy villa projesi

    3D Çizim, sürekli gelişen trendleri yakından takip ederek , doğru pazarlama stratejileri , başarılı arge çalışmaları ve müşteri memnuniyeti garantileyen bir şirket profili ile hayatını devam etmektedir.. 2008 senesinde kurulmuş olup birden fazla şeyin duyularımıza aktarıldığı bu ortamda tek bir seyi işaret etmek yerine bir plan yaratma,geliştirme süreci içinde ve aynı zamanda biçimlendirdiği tasarımlarla insan kalitesinde yaşamayı hak ettiğini yaşam felsefesi olarak kanıksamış bilinçli insanlarla çalışmayı,üretmeyi ve uygulamayı kendine ilke edinmiş bir iç mimarlık hizmet ofisidir. Sıradanlıklardan sıyrılmayı isteyen insanlar için..

    Hizmetler
    • Mimari projeler İç mimari dekorasyon projeleri Konsept tasarımlar 3d görsel sunum ve kataloğ çalışmaları 2d Tasarım ve rekli kat planları
    • sunum çalışmaları Uygulama kontrolörlüğü
    • proje ve uygalama yönetimi Mimari ve iç mimari danışmanlık hizmetleri İnce yapı ve dekorasyon hizmetleri Dış cephe uygulamaları Anahtar teslim projeler Proje analiz araştırma ve analiz ​
    Hizmet alanları
    iç mimari proje ve İstanbul
    Adres
    34414 İstanbul
    Türkiye
    +90-5336340886 www.3dcizim.com
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