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AFT DESİGN
3D Görselleştirme Antalya
Genel Bakış 7Projeler (7) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (3)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Dudenpark evleri, AFT DESİGN AFT DESİGN Ticari alanlar
    Dudenpark evleri, AFT DESİGN AFT DESİGN Ticari alanlar
    Dudenpark evleri, AFT DESİGN AFT DESİGN Ticari alanlar
    Dudenpark evleri
    kure kongre merkezi, AFT DESİGN AFT DESİGN Ticari alanlar
    kure kongre merkezi, AFT DESİGN AFT DESİGN Ticari alanlar
    kure kongre merkezi
    Frame Suids, AFT DESİGN AFT DESİGN Ticari alanlar
    Frame Suids, AFT DESİGN AFT DESİGN Ticari alanlar
    Frame Suids, AFT DESİGN AFT DESİGN Ticari alanlar
    Frame Suids
    Karmir Resort, AFT DESİGN AFT DESİGN Ticari alanlar
    Karmir Resort, AFT DESİGN AFT DESİGN Ticari alanlar
    Karmir Resort, AFT DESİGN AFT DESİGN Ticari alanlar
    +2
    Karmir Resort
    Riviera İmperial, AFT DESİGN AFT DESİGN Ticari alanlar
    Riviera İmperial, AFT DESİGN AFT DESİGN Ticari alanlar
    Riviera İmperial, AFT DESİGN AFT DESİGN Ticari alanlar
    +1
    Riviera İmperial
    The Lumos, AFT DESİGN AFT DESİGN Ticari alanlar
    The Lumos, AFT DESİGN AFT DESİGN Ticari alanlar
    The Lumos, AFT DESİGN AFT DESİGN Ticari alanlar
    +1
    The Lumos
    Hepsini göster: 7 proje

    AFT-DESIGN; mimari tasarım, exterior-interior sanal mimari görselleştirme, mimari animasyon, tanıtım filmleri , hava fotografcılıgı , interaktif VR sanal gerçeklik uygulamaları, 360' sanal tur UYGULAMALARI ve web tasarımı üzerine uzmanlaşmış bir çalışma grubudur.

    Hizmetler
    • Mimari tasarım
    • interior-exterior mimari görselleştirme hizmetleri
    • mimari tanıtım animasyon filmleri
    • 3d VR uygulamaları
    • 360' sanal tur uygulamaları
    • web tasarımı
    Hizmet alanları
    • Mimari
    • offplan satış
    • pazarlama
    • marketing
    • 3d görselleştirme
    • mimari animasyon filmleri
    • internet
    • Antalya
    • Hepsini göster: 8 hizmet alanı
    Adres
    şirinyalı mah. 1497 sk. no:3/1
    07160 Antalya
    Türkiye
    +90-2423169017 www.aft-design.com

    Değerlendirmeler

    Taner Tatarhan
    3 yıldan fazla önce
    Mustafa Yıldız
    yaklaşık 3 yıl önce
    Nermin Sağlam
    İlk gördüğümde işte bu dedirten harika tasarımlarıyla sevdiğim bir tasarım ofisi, tebrikler ...
    3 yıldan fazla önce
    Tüm 3 değerlendirmelerini göster
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