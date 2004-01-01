Mungan Interior Design Konut,Mağaza, ofis,Stant gibi özel ve ticari iç mekan tasarım ve uygulamasını yapmaktadır. Ayrıca Endüstriyel ve butik ürün tasarımı ve ar-ge danışmanlığı hizmetini de vermektedir.
- Hizmetler
- iç mekan tasarım ve uygulama ürün tasarımı stant tasarım ve uygulama
- Hizmet alanları
- Bursa istanbul
- Şirket ödülleri
- 2004 İstanbul Mobilya fuarı en güzel stant birincilik ödülü, 2012 İzmir Mobilya fuarı en güzel stant birincilik ödülü, 2012 Bursa Mobilya fuarı en güzel stant birincilik ödülü
- Adres
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İhsaniye mah. Asma sokak no:1
26110 Bursa
Türkiye
+90-5324871070 www.filizmungan.com.tr
She graduated in Interior Architecture from Anatolian University in Eskisehir. Between 2005 and 2009 she worked as design and research&development director in Dogtas Group and Cardin Concept for many years.
She's consulting lots of companies about showroom interior design and furniture design. Also she's designing villa house, Office,showroom, exhibition design.
References:
Temo mobilya (Bursa) Doğtaş mobilya (Çanakkale) Cardin concept (Eskişehir) Seray Mobilya (Ankara) Modern yapı (Bursa) Ndesign mobilya (Bursa) Nills mobilya (Bursa) Weltew mobilya (Bursa) Bayras Genç odası (bursa) MNS mobilya (Bursa) Allegro Mobilya (Bursa)