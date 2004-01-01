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MUNGAN INTERIOR DESIGN
İç Mimarlar Bursa
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Projeler

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    • iç mekan,stant ve ürün tasarımları, MUNGAN INTERIOR DESIGN MUNGAN INTERIOR DESIGN Ticari alanlar
    iç mekan,stant ve ürün tasarımları, MUNGAN INTERIOR DESIGN MUNGAN INTERIOR DESIGN Ticari alanlar
    iç mekan,stant ve ürün tasarımları, MUNGAN INTERIOR DESIGN MUNGAN INTERIOR DESIGN Ticari alanlar
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    iç mekan,stant ve ürün tasarımları

    Mungan Interior Design Konut,Mağaza, ofis,Stant gibi özel ve ticari iç mekan tasarım ve uygulamasını yapmaktadır. Ayrıca Endüstriyel ve butik ürün tasarımı ve ar-ge danışmanlığı hizmetini de vermektedir.

    Hizmetler
    iç mekan tasarım ve uygulama ürün tasarımı stant tasarım ve uygulama
    Hizmet alanları
    Bursa istanbul
    Şirket ödülleri
    2004 İstanbul Mobilya fuarı en güzel stant birincilik ödülü, 2012 İzmir Mobilya fuarı en güzel stant birincilik ödülü, 2012 Bursa Mobilya fuarı en güzel stant birincilik ödülü
    Adres
    İhsaniye mah. Asma sokak no:1
    26110 Bursa
    Türkiye
    +90-5324871070 www.filizmungan.com.tr
    Yasal mülkiyet

    She graduated in Interior Architecture from Anatolian University in Eskisehir. Between 2005 and 2009 she worked as design and research&development director in Dogtas Group and Cardin Concept for many years.

    She's consulting lots of companies about showroom interior design and furniture design. Also she's designing villa house, Office,showroom, exhibition design.

      References:

    Temo mobilya (Bursa) Doğtaş mobilya (Çanakkale) Cardin concept (Eskişehir) Seray Mobilya (Ankara) Modern yapı (Bursa) Ndesign mobilya (Bursa) Nills mobilya (Bursa) Weltew mobilya (Bursa) Bayras Genç odası (bursa) MNS mobilya (Bursa) Allegro Mobilya (Bursa)

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