Yilpa Evart

Ekip çalışmasının etkin gücünü tüm piyasada hissettiren ve rekabetçi Pazar koşullarına göre sürekli bir yapılanma içerisinde olan firmamız Sultanbeyli de hizmet vermektedir.

Toplam 12,000 m2 kapalı alanda Yatak Odası, Yemek Odası, Genç Odası, çok amaçlı dolaplar ve Askılı ürün gruplarında modüler bazda üretim yapmaktadır. EVART olarak her şeyin en güzelini, en iyisini, en kalitelisini sunmak ve müşteri beklentilerine en etkin şekilde cevap vermek adına hiçbir fedakarlıktan kaçınmamakta, yeni yatırımları ve AR-GE çalışmaları ile sektördeki yerini her geçen gün sağlamlaştırmaktadır. Minimum fiyat ile en iyi hizmeti verebilme çabası içindedir. Teknolojik gelişmeleri de takip ederek bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerlemekte ve standartlar uygun ürünleri üretmekteyiz.