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Esatfişek Interiors
İç Mimarlar Bursa
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • Caddeüstü , Esatfişek Interiors Esatfişek Interiors İç Dekorasyon Seramik Rengarenk
    Caddeüstü , Esatfişek Interiors Esatfişek Interiors İç Dekorasyon Metal Altın Sarısı
    Caddeüstü , Esatfişek Interiors Esatfişek Interiors İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    +13
    Caddeüstü
    DCD Konut, Esatfişek Interiors Esatfişek Interiors Yatak OdasıIşıklandırma
    DCD Konut, Esatfişek Interiors Esatfişek Interiors SpaHavuz & Spa Aksamları Mermer Beyaz
    DCD Konut, Esatfişek Interiors Esatfişek Interiors BanyoDekorasyon Seramik Gri
    +11
    DCD Konut

    Mekanı bütün olarak algılayıp çözme mantığında, dekorasyon ve ornamentasyondan uzak, yalın fakat, detay ve anlatımda zengin bir tasarım dilini benimsemiş ofis, mekansal tasarımın gerekli olduğu her alanda faaliyet göstermektedir. Her yeni projesini, projesinin konumlandığı alandaki sıradanlığı bozmak için yeni bir fırsat olarak gören ofis, tasarladığı detay ve formları ise , uygulamada bire bir sahaya aktarabilen deneyime sahiptir. Bütün algısını bozmayan tasarımları benimseyen ofis, her projesinde, bir öncekinden daha yenilikçi olma çabasındadır.

    Hizmet alanları
    Bursa
    Adres
    16160 Bursa
    Türkiye
    +90-2242346991 www.esatfisek.com
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