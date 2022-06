Esatfişek Interiors

Mekanı bütün olarak algılayıp çözme mantığında, dekorasyon ve ornamentasyondan uzak, yalın fakat, detay ve anlatımda zengin bir tasarım dilini benimsemiş ofis, mekansal tasarımın gerekli olduğu her alanda faaliyet göstermektedir. Her yeni projesini, projesinin konumlandığı alandaki sıradanlığı bozmak için yeni bir fırsat olarak gören ofis, tasarladığı detay ve formları ise , uygulamada bire bir sahaya aktarabilen deneyime sahiptir. Bütün algısını bozmayan tasarımları benimseyen ofis, her projesinde, bir öncekinden daha yenilikçi olma çabasındadır.