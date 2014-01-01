YBM Tasarım Dekoratif Cam Paneller

Dekorasyonda cam kullanımına 14 çarpıcı örnek

Her ne kadar plastik türevlerinin sonsuz çeşit ve düşük maliyetleriyle çevremizi hızla sarması karşısında kullanım yoğunluğu eskiye göre nispeten daha az olsa da, cam dekorasyonda en çok kullandığımız malzemeler arasında yer alma…

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