YBM Tasarım Dekoratif Cam Paneller

YBM Tasarım‘ın merkez ofis ve atölyesi İstanbul ’da bulunmaktadır. Şirket kurucumuz Murat Erton, uzun yıllara dayanan bilgi birikimiyle, YBM Tasarım’ı kurarak kendisine ait CARTA, Tabella ve Goldabella markaları ile Türkiye’de dekoratif cam işaretleme ve pano uygulamaları konusuna yepyeni bir soluk getirmeyi amaçlamıştır. Halen YBM Tasarım Atölyesi’nde dekoratif cam üzerindeki çalışmalarını ve araştırmalarını sürdürerek farklı konularda çeşitli ürün gurupları geliştirmek üzere yoğun uğraşılarda bulunmaktadır.
- Hizmetler
- Hizmet amacımız önemli yurt içi ve yurt dışı projelerde aranılan dekoratif cam panel çözüm ortağı olmak
- benzersiz teknolojimizle üretilen panellerimizle tasarımlara ve projelere değer katmak
- dekoratif camı mimari ölçekte farklı kullanım alanlarında günlük hayata sokmak
- CARTA markasını dekoratif cam paneller konusunda lider hale getirmektir.
- Hizmet alanları
- MİMARİ&İÇ MİMARİ PROJE VE UYGULAMALAR
- Adres
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Mandıra Cad. Şanlı Sok. No: 6/A Göztepe
34732 Istanbul
Türkiye
+90-2165679080 www.ybmtasarim.com
We are a team doing excellent decorative glass design work in various subjects. Glass panels, horizontal sliding walls, doors, wall panels, signages, tables, etc.