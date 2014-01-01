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YBM Tasarım Dekoratif Cam Paneller
Cam Üreticileri Istanbul
Genel Bakış 5Projeler (5) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • HALYK BANK - Kazakistan, YBM Tasarım Dekoratif Cam Paneller YBM Tasarım Dekoratif Cam Paneller Klasik Sergi Alanları Cam Metalik/Gümüş
    HALYK BANK - Kazakistan, YBM Tasarım Dekoratif Cam Paneller YBM Tasarım Dekoratif Cam Paneller Klasik Sergi Alanları Cam Metalik/Gümüş
    HALYK BANK - Kazakistan
    CAPITAL TOWER - CARTA Dekoratif Cam Paneller, YBM Tasarım Dekoratif Cam Paneller YBM Tasarım Dekoratif Cam Paneller Ticari alanlar Cam Beyaz
    CAPITAL TOWER - CARTA Dekoratif Cam Paneller, YBM Tasarım Dekoratif Cam Paneller YBM Tasarım Dekoratif Cam Paneller Ticari alanlar Cam Beyaz
    CAPITAL TOWER - CARTA Dekoratif Cam Paneller
    LA OFFICE IN ISTANBUL, YBM Tasarım Dekoratif Cam Paneller YBM Tasarım Dekoratif Cam Paneller İç Dekorasyon Cam Siyah
    LA OFFICE IN ISTANBUL, YBM Tasarım Dekoratif Cam Paneller YBM Tasarım Dekoratif Cam Paneller İç Dekorasyon Cam Siyah
    LA OFFICE IN ISTANBUL, YBM Tasarım Dekoratif Cam Paneller YBM Tasarım Dekoratif Cam Paneller Ofis Alanları & Mağazalar Cam Siyah
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    LA OFFICE IN ISTANBUL
    Promax Makine Ofis Projesi - İSTANBUL Aralık 2014, YBM Tasarım Dekoratif Cam Paneller YBM Tasarım Dekoratif Cam Paneller İç Dekorasyon Cam Şeffaf
    Promax Makine Ofis Projesi - İSTANBUL Aralık 2014, YBM Tasarım Dekoratif Cam Paneller YBM Tasarım Dekoratif Cam Paneller İç Dekorasyon Cam Şeffaf
    Promax Makine Ofis Projesi - İSTANBUL Aralık 2014, YBM Tasarım Dekoratif Cam Paneller YBM Tasarım Dekoratif Cam Paneller İç Dekorasyon Cam Şeffaf
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    Promax Makine Ofis Projesi - İSTANBUL Aralık 2014
    CK EVİ - İSTANBUL EKİM 2014, YBM Tasarım Dekoratif Cam Paneller YBM Tasarım Dekoratif Cam Paneller Pencere & KapılarPencereler Cam Şeffaf
    CK EVİ - İSTANBUL EKİM 2014, YBM Tasarım Dekoratif Cam Paneller YBM Tasarım Dekoratif Cam Paneller Pencere & KapılarPencereler Cam Siyah
    CK EVİ - İSTANBUL EKİM 2014, YBM Tasarım Dekoratif Cam Paneller YBM Tasarım Dekoratif Cam Paneller Pencere & KapılarPencere Dekorasyonu Cam Şeffaf
    CK EVİ - İSTANBUL EKİM 2014

    YBM Tasarım‘ın merkez ofis ve atölyesi İstanbul ’da bulunmaktadır. Şirket kurucumuz Murat Erton, uzun yıllara dayanan bilgi birikimiyle, YBM Tasarım’ı kurarak kendisine ait CARTA, Tabella ve Goldabella markaları ile Türkiye’de dekoratif cam işaretleme ve pano uygulamaları konusuna yepyeni bir soluk getirmeyi amaçlamıştır. Halen YBM Tasarım Atölyesi’nde dekoratif cam üzerindeki çalışmalarını ve araştırmalarını sürdürerek farklı konularda çeşitli ürün gurupları geliştirmek üzere yoğun uğraşılarda bulunmaktadır.

    Hizmetler
    • Hizmet amacımız önemli yurt içi ve yurt dışı projelerde aranılan dekoratif cam panel çözüm ortağı olmak
    • benzersiz teknolojimizle üretilen panellerimizle tasarımlara ve projelere değer katmak
    • dekoratif camı mimari ölçekte farklı kullanım alanlarında günlük hayata sokmak
    • CARTA markasını dekoratif cam paneller konusunda lider hale getirmektir.
    Hizmet alanları
    MİMARİ&İÇ MİMARİ PROJE VE UYGULAMALAR
    Adres
    Mandıra Cad. Şanlı Sok. No: 6/A Göztepe
    34732 Istanbul
    Türkiye
    +90-2165679080 www.ybmtasarim.com
    Yasal mülkiyet

    We are a team doing excellent decorative glass design work in various subjects. Glass panels, horizontal sliding walls, doors, wall panels, signages, tables, etc.

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