Evgör Mobilya Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Tüm mobilya ihyaçlarınızı en iyi hizmetle en uygun fiyatlarda hizmetinize sunan kuruluş.Dünyanın neresinde olursanız olun www.evgor.com.tr adresine girerek ihtiyacınız olan mobilya ve dekorasyon ürünlerini sipariş verebilir, kredi kartı veya banka havalesi ile güvenli biçimde alışverişinizi yapabilirsiniz.
- Hizmetler
- Özel ve Hazır Üretim Mobilya ve Dekorasyon Hizmeti Sunmaktadırç
- Hizmet alanları
- Mobilya ve Dekorasyon
- İstanbul
- Şirket ödülleri
- LOBIN TURKEY ÖDÜLÜ
- DÜNYA KALİTE ÖDÜLÜ
- EQA KALİTE ÖDÜLÜ
- İTO GİRİŞİMCİLER ÖDÜLÜ
- AB KALİTE ÖDÜLÜ
- EVGÖR AB KALİTE ÖDÜLÜ
- ALTIN ADAM ÖDÜLÜ
- TAVSİYE ÖDÜLÜ
- ALTIN MARKA ÖDÜLÜ
- Hepsini göster: 9 ödül
- Adres
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Necip Fazıl Bulvarı No: 64/B Yukarı Dudullu – Ümraniye /
34773 İstanbul
Türkiye
+90-4448886 www.evgor.com.tr
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