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Evgör Mobilya Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Mobilya & Aksesuarlar İstanbul
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    Tüm mobilya ihyaçlarınızı en iyi hizmetle en uygun fiyatlarda hizmetinize sunan kuruluş.Dünyanın neresinde olursanız olun www.evgor.com.tr adresine girerek ihtiyacınız olan mobilya ve dekorasyon ürünlerini sipariş verebilir, kredi kartı veya banka havalesi ile güvenli biçimde alışverişinizi yapabilirsiniz.

    Hizmetler
    Özel ve Hazır Üretim Mobilya ve Dekorasyon Hizmeti Sunmaktadırç
    Hizmet alanları
    • Mobilya ve Dekorasyon
    • İstanbul
    Şirket ödülleri
    • LOBIN TURKEY ÖDÜLÜ
    • DÜNYA KALİTE ÖDÜLÜ
    • EQA KALİTE ÖDÜLÜ
    • İTO GİRİŞİMCİLER ÖDÜLÜ
    • AB KALİTE ÖDÜLÜ
    • EVGÖR AB KALİTE ÖDÜLÜ
    • ALTIN ADAM ÖDÜLÜ
    • TAVSİYE ÖDÜLÜ
    • ALTIN MARKA ÖDÜLÜ
    • Hepsini göster: 9 ödül
    Adres
    Necip Fazıl Bulvarı No: 64/B Yukarı Dudullu – Ümraniye /
    34773 İstanbul
    Türkiye
    +90-4448886 www.evgor.com.tr
    Yasal mülkiyet

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