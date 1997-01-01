현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
MOOD
İç Mimarlar Istanbul
Genel Bakış 0Projeler (0) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (0)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle
Yeni proje
  • Premium'a geç

    • Türkmen Holding’in iç dekorasyon ve mobilya alanındaki kuruluşu olarak 1989 yılında hizmet vermeye başlayan şirketimiz, kuruluşundan kısa bir zaman sonra altmıştan fazla seçkin İtalyan mobilya ve dekorasyon markasının Türkiye temsilciliğini üstlenerek, sektördeki en önemli dünya markalarının tanınan yüzü olmuştur.

    1997 yılından itibaren, tamamı kendi patentli tasarımları olan ve Türkiye’de ilk defa uygulanan teleskobik alüminyum kasalı kapıların ve bölme duvar sistemlerinin üretimine başlayarak, bu alanda yeniliğin ve kalitenin simgesi haline gelmiştir. Firmamız, geniş ürün yelpazesini uzun yıllara dayanan proje yönetim ve uygulama tecrübesi ile birleştirerek, tüm ürün ve hizmetlerinde kaliteyi, fonksiyonelliği ve estetiği ön planda tutarak tüm yaşam alanlarında aranan bir marka olmuştur.

    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Istanbul
    Türkiye
    www.mood.com.tr
      Add SEO element