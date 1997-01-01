Türkmen Holding’in iç dekorasyon ve mobilya alanındaki kuruluşu olarak 1989 yılında hizmet vermeye başlayan şirketimiz, kuruluşundan kısa bir zaman sonra altmıştan fazla seçkin İtalyan mobilya ve dekorasyon markasının Türkiye temsilciliğini üstlenerek, sektördeki en önemli dünya markalarının tanınan yüzü olmuştur.

1997 yılından itibaren, tamamı kendi patentli tasarımları olan ve Türkiye’de ilk defa uygulanan teleskobik alüminyum kasalı kapıların ve bölme duvar sistemlerinin üretimine başlayarak, bu alanda yeniliğin ve kalitenin simgesi haline gelmiştir. Firmamız, geniş ürün yelpazesini uzun yıllara dayanan proje yönetim ve uygulama tecrübesi ile birleştirerek, tüm ürün ve hizmetlerinde kaliteyi, fonksiyonelliği ve estetiği ön planda tutarak tüm yaşam alanlarında aranan bir marka olmuştur.