Atilla KUZU ve Levent ÇIRPICI tarafından 1994 yılında kurulan Zoom/TPU; konut, hastane, otel, ofis gibi iç mekan tasarımlarının yanı sıra, mimari proje ve uygulama işlerinde de hizmet vermektedir.

Bugün geldiğimiz noktada yaptıklarımız, tamamladıklarımızın, o anda buharlaştığını bilerek, bütün deneyimlerimizin edinimleriyle yetinemeyeceğimizin bilinci içinde bu çalışmayı sizlerle paylaşıyoruz. Çalışmalarımızın sonucunda ortaya çıkanlar kadar, o yolda yaşadıklarımızla da vedalaşıyoruz sonunda. Bu çalışma o zaman dilimlerinin dondurulmuş halleriyle paylaşımınıza sunuluyor. Temel tasarım yaklaşımımız;İşvereni yönlendirmede ve tasarım sürecinde ilk olarak aktarılanları doğru anlamayı önemsiyoruz, sonrasında mekanın verilerini, işin süresi ve işverenin beklentileri ile buluşması için çalışmalarımızı başlatıyoruz ancak öyle mekanlar oluyor ki tasarım sürecinde bize ortak oluyorlar, öyle işverenlerimiz oluyor ki tasarımda etkili olmak ısrarında olabiliyorlar. Biz ne olursa olsun işverene işin gereksinimlerini, olması gerekenleri kendi güncel endişelerden uzak kurgumuzla sunarak paylaşıyoruz. Ancak dayanılmaz bütçesel unsurlar ya da işin süresi nedeniyle konsepti tamamen ya da kısmen değiştirerek sonuçlandırıyoruz. Sadece tek bir konuda uzmanlaşmak (alışveriş merkezi, hastane, konferans salonu vs) istemiyoruz. Ama Türkiye’nin ekonomik iniş çıkışları, bazı sektörlerin belli zaman dilimlerinde yaptıkları ataklar bizim projelerimize de yansıdı. 2005 yılında hastane projelerine başladığımızda işverenin bizim hastane üzerine edinmiş olduğumuz tek seferlik tecrübeye olan güvenlerini 2009 yılına kadar yapmış olduğumuz ödüllü projelerimizle boşa çıkarmadık. Yine aynı şekilde 1996 yılında yaptığımız Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nin iç mimari projesi bizim için bir ilkti ve uygulaması ile birlikte son derece sınırlı bir zaman limitinde tamamladığımız bir işti. 17 yıllık birikimlerimizin ötesinde her zaman ilk olabilecek projelere açığız.