fatih beserek

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Aydınlatma armatürler aynı zamanda dekorasyonlara can veren ve evinizin daha aydınlık görünmesini sağlayan unsurlardır. Bu nedenle evinizin oturma odası başta olmak üzere yatak odası, genç odası, mutfak, hol, giriş alanı, teras, b…
Modern evlerde artık yatak odalarına bağlı giyinme odaları tasarlamak oldukça yükselen bir trend. Kapsamlı giysi dolapları olarak da düşünülebilecek giyinme odaları fonksiyonel odacıklar olarak özellikle yoğun iş hayatı içinde ola…
Yatak odalarını diğer odalardan ayıran en önemli özellik tamamiyle kişisel alanlar olmaları diyebiliriz. Oturma odaları, mutfaklar, yemek alanları ve koridorlar o evde yaşayan tüm aile üyeleri tarafından kullanılır ve konuklarımız…