piramit 3d mimari projeler üzerine uzmanlaşmış kadrosu ile tasarım ve 3d modelleme alanında hizmet veren bir kuruluştur. 3d modelleme, 3d tasarım, 3d mimari tasarım, kat planı, peyzaj, örnek daire, cephe giydirme, realistik render gibi projeler uzman kadromuzun ellerinde değer kazanarak, dolaylı yoldan sizlerin projelerine değer katar, işimizi yaparken göstermiş olduğumuz hassasiyet ve işimize bağlılığımız en büyük hazinemizdir...
- Hizmetler
- 3d mimari gorsellestirme
- 3D Modelleme
- 3d realistik cizim
- mimari sunum
- dekerasyon
- peyzaj tasarım ve modelleme
- animasyon
- Hizmet alanları
- Konya
- Ankara
- istanbul
- Eskişehir
- Bursa
- İzmir
- antalya
- Diyarbakır
- Adana
- gaziantep
- Mersin
- Hepsini göster: 11 hizmet alanı
- Adres
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42000 Konya
Türkiye
+90-5059177874 www.piramit3d.com