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piramit3d
3D Görselleştirme Konya
Genel Bakış 6Projeler (6) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Assos Kuyumculuk , piramit3d piramit3d Ofis Alanları & Mağazalar Ahşap-Plastik Kompozit Kahverengi
    Assos Kuyumculuk , piramit3d piramit3d Ofis Alanları & Mağazalar Ahşap-Plastik Kompozit Kahverengi
    Assos Kuyumculuk , piramit3d piramit3d Ofis Alanları & Mağazalar Ahşap-Plastik Kompozit Kahverengi
    +2
    Assos Kuyumculuk
    bulut inşaat-banyo , piramit3d piramit3d BanyoDekorasyon Granit Bej
    bulut inşaat-banyo , piramit3d piramit3d BanyoDekorasyon Granit Bej
    bulut inşaat-banyo , piramit3d piramit3d BanyoDekorasyon Granit Bej
    bulut inşaat-banyo
    mardin yeşilli belediyesi, piramit3d piramit3d
    mardin yeşilli belediyesi, piramit3d piramit3d
    mardin yeşilli belediyesi, piramit3d piramit3d
    +12
    mardin yeşilli belediyesi
    weetangera, piramit3d piramit3d
    weetangera, piramit3d piramit3d
    weetangera, piramit3d piramit3d
    +9
    weetangera
    ceylan_karavil_otel, piramit3d piramit3d Yatak OdasıAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Gri
    ceylan_karavil_otel, piramit3d piramit3d Yatak OdasıAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Gri
    ceylan_karavil_otel, piramit3d piramit3d Yatak OdasıAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Gri
    +2
    ceylan_karavil_otel
    platinum inşaat_red-hill, piramit3d piramit3d Beyaz
    platinum inşaat_red-hill, piramit3d piramit3d Beyaz
    platinum inşaat_red-hill, piramit3d piramit3d
    +9
    platinum inşaat_red-hill

    piramit 3d mimari projeler üzerine uzmanlaşmış kadrosu ile tasarım ve 3d modelleme alanında hizmet veren bir kuruluştur. 3d modelleme, 3d tasarım, 3d mimari tasarım, kat planı, peyzaj, örnek daire, cephe giydirme, realistik render gibi projeler uzman kadromuzun ellerinde değer kazanarak, dolaylı yoldan sizlerin projelerine değer katar, işimizi yaparken göstermiş olduğumuz hassasiyet ve işimize bağlılığımız en büyük hazinemizdir...

    Hizmetler
    • 3d mimari gorsellestirme
    • 3D Modelleme
    • 3d realistik cizim
    • mimari sunum
    • dekerasyon
    • peyzaj tasarım ve modelleme
    • animasyon
    Hizmet alanları
    • Konya
    • Ankara
    • istanbul
    • Eskişehir
    • Bursa
    • İzmir
    • antalya
    • Diyarbakır
    • Adana
    • gaziantep
    • Mersin
    • Hepsini göster: 11 hizmet alanı
    Adres
    42000 Konya
    Türkiye
    +90-5059177874 www.piramit3d.com
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