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TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM
Dekoratörler Antalya, Türkiye
Genel Bakış 4Projeler (4) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Sayın Ortodonti Ağız ve Diş Polikliniği , TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM İç Dekorasyon
    Sayın Ortodonti Ağız ve Diş Polikliniği , TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM İç Dekorasyon
    Sayın Ortodonti Ağız ve Diş Polikliniği , TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM İç Dekorasyon
    +5
    Sayın Ortodonti Ağız ve Diş Polikliniği
    OLGA EVİ- CANYON DELUXE- ANTALYA, TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM Eklektik Oturma Odası
    OLGA EVİ- CANYON DELUXE- ANTALYA, TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM Eklektik Yatak Odası
    OLGA EVİ- CANYON DELUXE- ANTALYA, TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM Eklektik Yatak Odası
    +8
    OLGA EVİ- CANYON DELUXE- ANTALYA
    GARDEN MODERN VILLALARI - MOZAMBIK, TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM Modern Koridor, Hol & Merdivenler
    GARDEN MODERN VILLALARI - MOZAMBIK, TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM Modern Koridor, Hol & Merdivenler
    GARDEN MODERN VILLALARI - MOZAMBIK, TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM Modern Oturma Odası
    +11
    GARDEN MODERN VILLALARI - MOZAMBIK
    GARDEN PREMIUM VILLALARI - MOZAMBİK, TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM Eklektik Oturma Odası
    GARDEN PREMIUM VILLALARI - MOZAMBİK, TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM Eklektik Koridor, Hol & Merdivenler
    GARDEN PREMIUM VILLALARI - MOZAMBİK, TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM Eklektik Yemek Odası
    +18
    GARDEN PREMIUM VILLALARI - MOZAMBİK

    TELOS IÇ MIMARLIK VE TASARIM 

    Dekorasyon, mobilya, mekan ve konsept tasarimlari, 3 boyutlu sunum ve mimari görsellestirme projeleri, imalat, anahtar teslim proje uygulama hizmetleri. Antalya, Bursa şehirlerinde hizmet verebiliriz. 

    ILETISIM - CONTACT:

    TELCEP: 0 532 577 47 55

    TELCEP: 0 533 357 50 43

    E-mail: telos19@yahoo.com

    İNSTAGRAM: telosicmimarlik

    Hizmetler
    • iç mimari
    • tasarım
    • 3D
    • 3ds max
    • dekorasyon
    • görselleştirme
    • Mobilya
    • proje
    • Hepsini göster: 8 hizme
    Hizmet alanları
    • iç mimari
    • antalya
    • Antalya
    • Türkiye
    Şirket ödülleri
    ve YOK
    Adres
    Muratpasa Fener Mah.
    07160 Antalya, Türkiye
    Türkiye
    +90-5333575043 www.facebook.com/telosicmimari
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