TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM

TELOS IÇ MIMARLIK VE TASARIM
Dekorasyon, mobilya, mekan ve konsept tasarimlari, 3 boyutlu sunum ve mimari görsellestirme projeleri, imalat, anahtar teslim proje uygulama hizmetleri. Antalya, Bursa şehirlerinde hizmet verebiliriz.
ILETISIM - CONTACT:
TELCEP: 0 532 577 47 55
TELCEP: 0 533 357 50 43
E-mail: telos19@yahoo.com
İNSTAGRAM: telosicmimarlik
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- ve YOK
- Adres
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Muratpasa Fener Mah.
07160 Antalya, Türkiye
Türkiye
+90-5333575043 www.facebook.com/telosicmimari