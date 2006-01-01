GC Mimarlık/Architecture

1975 yılında Ankara’da Edip Gürcün tarafından inşaat sektöründe faaliyetine başlayan firmamız, 2006 yılından itibaren Şebnem Gürcün tarafından İstanbul’da ‘GC Mimarlık’ adı altında Mimarlık sektöründe de (Proje ve Uygulama) hizmet vermeye başladı. GC Mimarlık; konsept tasarım çalışmalarını ön planda tutan, mekânı; insan yaşamını şekillendiren en önemli unsur olarak gören, iç ve dış mekân arasında güçlü bir ilişkiyle bir bütünlük sağlayan; çağdaş ve açık görüşlülüğüyle kendi firma temasını oluşturmaktadır. Projeler, her zaman kişiye özel tasarımlardan oluşup, mevcut mekânlar üzerinde daha zengin bir yaşam kurgulanır.

Her zaman gelişmeyi ve paylaşmayı misyon olarak kabul eden, kişiye özel tasarımlar yapan firmamızın faaliyet alanları konut, ofis, mağaza, otel, konferans salonu, kentsel tasarım ve peyzaj mimari projelerden oluşmaktadır. Firmamız bünyesinde bulundurduğu iç mimar, mimar, inşaat mühendisi, peyzaj mimarı gibi farklı disiplinlerden oluşan ekibi ile çağdaş mekânlar yaratıp uygulamaktadır.