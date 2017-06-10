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TAMIRHANE TASARIM
İç Mimarlar Istanbul
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Projeler

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    • Little Monsters Donuts Bagels & More, TAMIRHANE TASARIM TAMIRHANE TASARIM Endüstriyel Sergi Alanları
    Little Monsters Donuts Bagels & More, TAMIRHANE TASARIM TAMIRHANE TASARIM Endüstriyel Sergi Alanları
    Little Monsters Donuts Bagels & More, TAMIRHANE TASARIM TAMIRHANE TASARIM Endüstriyel Sergi Alanları
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    Little Monsters Donuts Bagels & More

    Tamirhane Tasarım, bünyesinde bulunan mimar, iç mimar, tasarımcı, uygulama, satın alma ekibi ve kendine has üslubu ile yeni tasarımlara ve uygulamalara imza atmaktadır.Tamirhane Tasarım büyük ölçekli restoran, cafe, ofis ve otel projelerindeki titizliğini, küçük ölçekli iç mekan projelerine de aynı ölçüde, kendine özgü yorumuyla taşımaktadır.

    Hizmetler
    • iç mimari tasarım
    • görselleştirme
    • projelendirme
    • uygulama
    • saha koordinasyonu ve ince inşaat işleri
    Hizmet alanları
    Tasarım, İç Mimarlık, ve Dekorasyon
    Adres
    Firuzağa Mah. Bostanbaşı Sok. No: 20 Beyoğlu
    34425 Istanbul
    Türkiye
    +90-2122365351 www.tamirhanetasarim.com
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