TAMIRHANE TASARIM

Tamirhane Tasarım, bünyesinde bulunan mimar, iç mimar, tasarımcı, uygulama, satın alma ekibi ve kendine has üslubu ile yeni tasarımlara ve uygulamalara imza atmaktadır.Tamirhane Tasarım büyük ölçekli restoran, cafe, ofis ve otel projelerindeki titizliğini, küçük ölçekli iç mekan projelerine de aynı ölçüde, kendine özgü yorumuyla taşımaktadır.