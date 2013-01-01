Stüdyo501 Mimarlık

Stüdyo501 , 2013 yılında Cenk Çeşmeli ve Müge Erkılıç tarafından Ankara'da kurulmuş bir mimarlık ofisidir. Katıldığı ulusal ve bölgesel mimari proje yarışmalarında dört 1.lik olmak üzere çeşitli ödülleri bulunmaktadır. Stüdyo501, yoğunluklu olarak konut, ofis, idari ve ticari yapılar, eğitim, turizm yapıları gibi çeşitli ölçeklerde mimari hizmet sunmaktadır. Faaliyetine Ankara merkez ofisi ve Fethiye şubede devam etmektedir.