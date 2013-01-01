Stüdyo501 Mimarlık

Stüdyo501 , 2013 yılında Cenk Çeşmeli ve Müge Erkılıç tarafından Ankara'da kurulmuş bir mimarlık ofisidir. Katıldığı ulusal ve bölgesel mimari proje yarışmalarında dört 1.lik olmak üzere çeşitli ödülleri bulunmaktadır. Stüdyo501, yoğunluklu olarak konut, ofis, idari ve ticari yapılar, eğitim, turizm yapıları gibi çeşitli ölçeklerde mimari hizmet sunmaktadır. Faaliyetine Ankara merkez ofisi ve Fethiye şubede devam etmektedir.
- Hizmetler
- Mimari tasarım, uygulama, ve kentsel tasarım
- Şirket ödülleri
- 1.LİK ÖDÜLÜ – Lokman Hekim Yaşlı Bakımevi Bölgesel Mimari Proje Yarışması (2016)
- 1.LİK ÖDÜLÜ – Çaycuma Belediyesi Spor Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması (2016)
- 1.LİK ÖDÜLÜ – Van İpekyolu Belediyesi Ulusal Mimari Proje Yarışması (2016)
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- 1.LİK ÖDÜLÜ – Bodrum Ticaret Odası Bölgesel Mimari Proje Yarışması (2015)
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- MANSİYON ÖDÜLÜ – Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi Ulusal Kentsel Tasarım Projesi Yarışması (2014)
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- MANSİYON ÖDÜLÜ – Prosteel Çelik Yapılar Ulusal Fikir Yarışması (2012)
- Hepsini göster: 11 ödül
- Adres
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06690 Ankara
Türkiye
www.studyo501.com