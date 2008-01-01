İRYA, 2008 yılında Denizli’de kurulmuş MS Şirketler grubu markasıdır.

Kaliteli üretim ve özgün çizgisinden ödün vermeden; yenilikçi ve dinamik AR-GE ekibi ile koleksiyonlarını müşterilerinin beğenisine sunmaktadır.

Kendine özgü, şık, modern, geleneksel ve zarif motifleri de üzerinde taşıyan tasarımlarıyla, sürekli kendini geliştirme ve yenileme düşüncesiyle sektöründe önde gelen markalar arasında yer almaktadır.

Havlu, bornoz, banyo aksesuarları, banyo paspasları, peşkir, peştamal, nevresim, yatak örtüsü, pike, yastık, yorgan, bebek tekstili ve wedding ürünleri ile ev tekstili ve banyo grubunda geniş bir koleksiyona sahiptir.

Yurtiçi ve yurtdışında, birbirinden farklı tasarım ve renk alternatifli modelleri ile banyo ve ev tekstili ürünleriyle seçkin ev tekstili mağazalarında tüketiciyle buluşmaktadır.

İrya markası; ayrıca 2012 yılından beri online satış sitesi, “irya.com.tr” ile geniş hedef kitlelerine ulaşarak ürünlerini satışa sunmakta ve kolayca satın alınabilmesini sağlamaktadır.

Sosyal medyada da aktif olarak kendini gösteren İrya, sevilen bir marka olarak sosyal medyada yerini almış, takip ve tercih edilen bir marka haline gelmiştir.

Sevgi ile harmanlanan pamuksu dokular, özenle tasarlanan benzersiz ürünlerin renkli dünyasından esintileri yaşamak için koleksiyonlarımızı heyecanla beğeninize sunuyoruz…