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Fin Yapı Ahşap
İnşaat Şirketleri Ankara
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    • HAKKIMIZDA

    Türkiye'de ahşap yapı sektöründe güven ve kalite odaklı üretim gerçekleştirir. Fin Yapı. Ahşap Ltd.Şti , Ankara merkezli bir aile firmasıdır. Firma müşterilerine sağlıkla uzun yıllar yaşayabileceği ahşap prefabrik yapılar tasarlar ve bu yapıların üretimini gerçekleştirir. Yapılar Avrupa menşeli kalite ve teknik anlayışı ile üretilir.

    Fin Yapı, Kütük Ev ve Ahşap Karkas Ev üretimine odaklanmış ve bu konuda iyi referanslara sahip durumdadır, pazarda ve iç piyasada da iyi bir üne sahip olan firma dinamik genç yönetim anlayışı ile tecrübeyi harmanlayıp kalite yönetimini kendine hedef edinmiştir

    -Ankara Fabrikamızın %80 üretimi Proje bazlı olarak Ahşap Kapı ve Pencere,%20 Üretimi ise diğer ahşap dekorasyon ve mobilya işleridir,  -İnşaatını gerçekleştiridiğimiz ahşap yapılarımızın duvar sistemleri hariç,diğer tüm ahşap kısımları  Ankara Fabrikamız da  üretilir.

    -Kütük evlerin duvar sistemi projeye göre tamamen  Finlandiya da üretilir.

    -Karkas Ev Sisteminin Ana  İskelet Konstrüksiyonları projeye göre   Almanya ve Avusturya'da Üretilir.

    Hizmet alanları
    Ankara
    Adres
    Modern Keresteciler Sitesi 4. Cad. 22. Sokak No:8 Saray – Kazan / ANKARA
    06980 Ankara
    Türkiye
    +90-5322820680 finahsap.com.tr
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