HAKKIMIZDA

Türkiye'de ahşap yapı sektöründe güven ve kalite odaklı üretim gerçekleştirir. Fin Yapı. Ahşap Ltd.Şti , Ankara merkezli bir aile firmasıdır. Firma müşterilerine sağlıkla uzun yıllar yaşayabileceği ahşap prefabrik yapılar tasarlar ve bu yapıların üretimini gerçekleştirir. Yapılar Avrupa menşeli kalite ve teknik anlayışı ile üretilir.

Fin Yapı, Kütük Ev ve Ahşap Karkas Ev üretimine odaklanmış ve bu konuda iyi referanslara sahip durumdadır, pazarda ve iç piyasada da iyi bir üne sahip olan firma dinamik genç yönetim anlayışı ile tecrübeyi harmanlayıp kalite yönetimini kendine hedef edinmiştir

-Ankara Fabrikamızın %80 üretimi Proje bazlı olarak Ahşap Kapı ve Pencere,%20 Üretimi ise diğer ahşap dekorasyon ve mobilya işleridir, -İnşaatını gerçekleştiridiğimiz ahşap yapılarımızın duvar sistemleri hariç,diğer tüm ahşap kısımları Ankara Fabrikamız da üretilir.

-Kütük evlerin duvar sistemi projeye göre tamamen Finlandiya da üretilir.

-Karkas Ev Sisteminin Ana İskelet Konstrüksiyonları projeye göre Almanya ve Avusturya'da Üretilir.