DICLE HOKENEK ARCHITECTURE

Dicle Hökenek, 2005 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümünden derece ile mezun oldu.Öğrenciliği süresince çeşitli ulusal ve uluslararası proje yarışmalarında ödüller kazandı. 2005 Archiprix Mimarlık Ögrencileri Ulusal Yarışması'nda 1.lik ödülü, Borusan Mannesmann-PROSteel Çelik Yapı Projesi Öğrencilik Yarışması'nda ekip başı olarak 1.lik ödülü aldı. IKU Mimarlık Fakültesinden mezun olduktan sonra uzun süre DBArchitects' te Bünyamin Derman ve Dilek Topuz Derman ile birlikte çalıştı. Bu süreç içerisinde konut kompleksi, eğitim yapısı, spor merkezi gibi pek çok kapsamlı projelerde ve yarışmalarda tasarımcı ve proje yöneticisi olarak çalıştı. Nitelikli mimari proje ve tasarım hizmeti verme amaciyla kurduğu ofisinde; farklı disiplinlerle çözüm ortaklığı yaparak mimari proje üretimlerinin yani sıra, iç mimari ve ürün tasarımları da yapmaktadır.