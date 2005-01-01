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DICLE HOKENEK ARCHITECTURE
Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 5Projeler (5) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • TS EVI, DICLE HOKENEK ARCHITECTURE DICLE HOKENEK ARCHITECTURE Modern Oturma Odası
    TS EVI, DICLE HOKENEK ARCHITECTURE DICLE HOKENEK ARCHITECTURE Modern Oturma Odası
    TS EVI, DICLE HOKENEK ARCHITECTURE DICLE HOKENEK ARCHITECTURE Modern Koridor, Hol & Merdivenler
    +9
    TS EVI
    SO EVI, DICLE HOKENEK ARCHITECTURE DICLE HOKENEK ARCHITECTURE Modern Koridor, Hol & Merdivenler
    SO EVI, DICLE HOKENEK ARCHITECTURE DICLE HOKENEK ARCHITECTURE Modern Mutfak
    SO EVI, DICLE HOKENEK ARCHITECTURE DICLE HOKENEK ARCHITECTURE İç Dekorasyon
    +12
    SO EVI
    INDA, DICLE HOKENEK ARCHITECTURE DICLE HOKENEK ARCHITECTURE Ticari alanlar
    INDA, DICLE HOKENEK ARCHITECTURE DICLE HOKENEK ARCHITECTURE Ticari alanlar
    INDA, DICLE HOKENEK ARCHITECTURE DICLE HOKENEK ARCHITECTURE Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
    +11
    INDA
    AKIN HUKUK OFİSİ, DICLE HOKENEK ARCHITECTURE DICLE HOKENEK ARCHITECTURE Ticari alanlar
    AKIN HUKUK OFİSİ, DICLE HOKENEK ARCHITECTURE DICLE HOKENEK ARCHITECTURE Ticari alanlar
    AKIN HUKUK OFİSİ, DICLE HOKENEK ARCHITECTURE DICLE HOKENEK ARCHITECTURE Ticari alanlar
    +9
    AKIN HUKUK OFİSİ
    THE LİFE CO , DICLE HOKENEK ARCHITECTURE DICLE HOKENEK ARCHITECTURE Ticari alanlar
    THE LİFE CO , DICLE HOKENEK ARCHITECTURE DICLE HOKENEK ARCHITECTURE Ticari alanlar
    THE LİFE CO , DICLE HOKENEK ARCHITECTURE DICLE HOKENEK ARCHITECTURE Ticari alanlar
    +12
    THE LİFE CO

    Dicle Hökenek, 2005 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümünden derece ile mezun oldu.Öğrenciliği süresince çeşitli ulusal ve uluslararası proje yarışmalarında ödüller kazandı. 2005 Archiprix Mimarlık Ögrencileri Ulusal Yarışması'nda 1.lik ödülü, Borusan Mannesmann-PROSteel Çelik Yapı Projesi Öğrencilik Yarışması'nda ekip başı olarak 1.lik ödülü aldı. IKU Mimarlık Fakültesinden mezun olduktan sonra uzun süre DBArchitects' te Bünyamin Derman ve Dilek Topuz Derman ile birlikte çalıştı. Bu süreç içerisinde konut kompleksi, eğitim yapısı, spor merkezi gibi pek çok kapsamlı projelerde ve yarışmalarda tasarımcı ve proje yöneticisi olarak çalıştı. Nitelikli mimari proje ve tasarım hizmeti verme amaciyla kurduğu ofisinde; farklı disiplinlerle çözüm ortaklığı yaparak mimari proje üretimlerinin yani sıra, iç mimari ve ürün tasarımları da yapmaktadır.

    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    İstanbul
    Türkiye
    www.diclehokenek.com
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