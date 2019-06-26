SAV AHŞAP ÜRÜNLERİ A.Ş

15 yıllık imalat tecrübemiz ile prensiblerimizden ödün vermeden kişiye özel imalatlarımız ile devam etmekteyiz.
- Hizmet alanları
- Türkiye
- Almanya
- Fransa
- İtalya
- Hollanda
- İngiltere
- Amerika
- Adres
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Tarık buğra sok. No: 7
80320 pendik İstanbul
Türkiye
+90-2163781588 www.savahsap.com
Yasal mülkiyet
Firmamız 15 yılı geçkin süredir özel ölçülerde doğal Ahşap kütük masa , Epoksi masa , ahşap sehpa , ahşap yemek masası , ahşap tezgah , ahşap mutfak tezgahı , kütük masa , kütük sehpa , kütük yemek masası , ahşap ürünler kütük ahşap ürünlerin imalatını yapmaktadır.