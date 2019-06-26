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SAV AHŞAP ÜRÜNLERİ A.Ş
Marangozlar İstanbul
Genel Bakış 40Projeler (40) 40Teklifler (40) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (5)
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Hizmetler

  • Ahşap kütük masa
  • ahşap sehpa
  • ahşap yemek masası
  • ahşap tezgah
  • ahşap mutfak tezgahı
  • kütük masa
  • kütük sehpa
  • kütük yemek masası
  • ahşap ürünler

TEKLIFLER

EPOKSİ SEHPA – SAV 36
Uygunluk: 2 hafta içinde
istanbul
₺2,450
SAV AHŞAP ÜRÜNLERİ A.Ş
EPOKSİ PEYNİR TABAĞI SAV -35
Uygunluk: 2 hafta içinde
istanbul
₺89
SAV AHŞAP ÜRÜNLERİ A.Ş
EPOKSİ PEYNİR TABAĞI SAV 34
Uygunluk: 2 hafta içinde
istanbul
₺89
SAV AHŞAP ÜRÜNLERİ A.Ş
HEPSİNİ GÖSTER: 40 TEKLİF

Projeler

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    • EPOKSİ PEYNİR TABAĞI, SAV AHŞAP ÜRÜNLERİ A.Ş SAV AHŞAP ÜRÜNLERİ A.Ş MutfakMutfak Malzemeleri Ahşap Ahşap rengi
    EPOKSİ PEYNİR TABAĞI
    CEVİZ EPOKSİ SEHPA, SAV AHŞAP ÜRÜNLERİ A.Ş SAV AHŞAP ÜRÜNLERİ A.Ş Yemek OdasıMasalar Ahşap Ahşap rengi
    CEVİZ EPOKSİ SEHPA
    EPOKSİ PEYNİR TABAĞI, SAV AHŞAP ÜRÜNLERİ A.Ş SAV AHŞAP ÜRÜNLERİ A.Ş MutfakMutfak Malzemeleri Ahşap Ahşap rengi
    EPOKSİ PEYNİR TABAĞI
    CEVİZ EPOXY MASA, SAV AHŞAP ÜRÜNLERİ A.Ş SAV AHŞAP ÜRÜNLERİ A.Ş Yemek OdasıMasalar Ahşap Ahşap rengi
    CEVİZ EPOXY MASA
    CEVİZ EPOXY MASA, SAV AHŞAP ÜRÜNLERİ A.Ş SAV AHŞAP ÜRÜNLERİ A.Ş Yemek OdasıMasalar Ahşap Ahşap rengi
    CEVİZ EPOXY MASA
    CEVİZ EPOXY MASA, SAV AHŞAP ÜRÜNLERİ A.Ş SAV AHŞAP ÜRÜNLERİ A.Ş Yemek OdasıMasalar Ahşap Ahşap rengi
    CEVİZ EPOXY MASA
    Hepsini göster: 40 proje

    15 yıllık imalat tecrübemiz ile prensiblerimizden ödün vermeden kişiye özel imalatlarımız ile devam etmekteyiz.

    Hizmet alanları
    • Türkiye
    • Almanya
    • Fransa
    • İtalya
    • Hollanda
    • İngiltere
    • Amerika
    Adres
    Tarık buğra sok. No: 7
    80320 pendik İstanbul
    Türkiye
    +90-2163781588 www.savahsap.com
    Yasal mülkiyet

    Firmamız 15 yılı geçkin süredir özel ölçülerde doğal Ahşap kütük masa , Epoksi masa , ahşap sehpa , ahşap yemek masası , ahşap tezgah , ahşap mutfak tezgahı , kütük masa , kütük sehpa , kütük yemek masası , ahşap ürünler kütük ahşap ürünlerin imalatını yapmaktadır.

    Değerlendirmeler

    LE MESURE
    Verry Bad Kalite, Saf bir aldatmaca kesinlikle kaçınıldı, malzemesi çok düşük kalitede, epoksi tablonun 15 gün sonra deforme oldu ve tüm titrek çöp için iyi ... Sonra satış sonrası hiçbir şey bilmek istemiyor, düşük kalite için çok pahalı
    neredeyse 3 yıl önce
    CITY MOBILIER
    Bu ürünlerin ürünleri kalitesizdir. Epoksi masalar 1 ay sonra deforme oluyor Mustafa beyden uzak durun parayı ayarlar sonra telefonlara cevap veriyor. Bu adam bir dolandırıcı. Malları çok kalitesiz. Epoksi'deki tablolar 1 ay sonra deforme olur. Bay Mustafa, banka hesabındaki parayı aldıktan sonra telefona cevap vermiyor. Yasal olarak bir sahtekarla anlaşmalıyız. Emirleri kalitesiz. Epoksi masaları 1 ay sonra deforme olmuş. Para banka hesabından alındığı için telefona ve e-postalara cevap vermiyor. O bir yalancı.
    neredeyse 3 yıl önce
    Mehmet Ucar
    adam bu tuhaf , esnafligida zayif
    neredeyse 3 yıl önce
    Tüm 5 değerlendirmelerini göster
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