Ayhan TOMAK

1970 yılında Antakya’da doğan sanatçı, ilk ve orta öğrenimini bu şehirde tamamladı.

İstanbul Üniversitesi’nden mezun olan sanatçı, öğrenimi sırasında Ressam Erol Deneç

önderliğinde kurulan İFAR Resim Grubu’nda yer aldı.

1991-1995 yılları arasında, başta İstanbul olmak üzere, Türkiye’nin diğer şehirlerinde

karma sergilere katıldı. 1996 yılından sonra ikili ve kişisel sergiler açtı.

İç mekan duvar resimleri, ahşap rölyefler ve heykeller yaptı. Çeşitli gazete ve dergilerde

ilüstrasyonlar, kitap ve müzik Cd’lerine kapak tasarımları, TV dizilerine ve sinema filmlerine

ahşap rölyef ve heykeller yaptı. Aynı zamanda, fonksiyonel sanat alanında, kendisi için

yeni bir malzeme olan ayna ile ilgili tasarımlar yaptı.

Helsinki International Artist Association üyesi olan sanatçı, halen İstanbul’da kendi

atölyesinde ahşap yontu ve resim dersi veriyor ve orada sanat yaşamını devam ettiriyor.

Aktiviteler

*2014 (Nottingham) Wood carving workshop with Ayhan Tomak

*2013 (Gabon) Symposium Internatıonal De Sculpture Sur Bois De Libreville

*2013 (Nottingham) Eastwood arts festival, wood carving workshop with Ayhan Tomak

*2013 İstanbul Teknik Üniversitesi, Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri kapsamında söyleyişi ve sergi *02/2013 TRT Türk, Sabah Programı, canlı yayın

*10/2012 TRT Türk, İşim Hayatım, Konuk Sanatçı Ayhan Tomak

*02/2011 TRT Türk Bir dünya Tasarım Tasarım Programı, Konuk Sanatçı Ayhan Tomak

*2008-2010 Aşkı Memnu TV dizisi için ahşap rölyef ve resim çalışmaları (İstanbul)

*2009-2010 Ezel TV Dizisi için ahşap heykel ve aksesuar çalışmaları (İstanbul)

*10/2009 TRT3-TRTGAP Başarının Formülü, Konuk Sanatçı Ayhan Tomak

*12/2009 TRT 2 Sanat Programı, Konuk Sanatçı Ayhan Tomak

*2009-2011 Sanat Parkı - Bank Tasarımı, Adres:Nişantaşı Cumhuriyet Parkı (İstanbul)

Kişisel Resim Sergileri

2006 ( Adana ) Adana Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Kadının Rengi

2000 (İstanbul) Kadıköy Belediyesi Kültür ve Sanat Mrk.

1999 (B u r s a) Akbank Bursa Sanat Galerisi

1999 (İstanbul) Yaşarbank Sergi Salonu

1998 (İstanbul) Atatürk Kitaplığı Sergi Salonu

Grup ve Karma Sergileri

2013 (İstanbul) TÜYAP Sanat Fuarı, Galeri Eksen

2013 (İzmir) İzmir Bienal

2013 (İstanbul) Usta ve Genç Sanatçılar Karma Resim, Heykel ve Seramik Sergisi, Galeri Eksen

2012 (İstanbul) TUYAP Artist 2012 Sanat Fuarı, Galeri Eksen

2012 (İstanbul) ‘Gelişim’ Plastik Sanatlar Sergisi, Galeri Eksen

2012 (İstanbul) Home & Garden Exhibition, Marjin Art

2011 (Londra) Joint Exhibition, La Galeria Pall Mall

2011 (İzmir) İzmir Bienal

2011 (New York) SOFA 2011 Sculpture Objects and Functional Arts

2011 (İstanbul) Art Expo İstanbul, İnternational Art Center

2010 (İstanbul) Origami Rose, Karma Resim Sergisi, International Art Center

2009 (İstabul) TUYAP Sanat Fuarı, Galeri Sanat Gezgini

2009 (Helsinki) Helsinki International Artists Association Group Exhipition

2008 (Helsinki) Helsinki International Artists Association Group Exhipition

1999 (İstanbul) Grup Dört Renk Resim Sergisi, Taksim Sanat Galerisi

1999 (İstanbul) Grup Dört Renk* Resim Sergisi, Salih Zeki Kolat Kültür Evi

1997 (İstanbul) İkili Resim Sergisi, Yunus Emre Kültür Merkezi

1997 (İstanbul) Düşe Yöneliş-İkili Resim Sergisi, Basın Müzesi Sanat Galerisi

1997 (İstanbul) İFAR Grubu Resim Sergisi, MEB Sanat Galerisi

1996 ( Edirne ) İFAR Grubu Resim Sergisi, Trakya Birlik Gnl. Md. Sergi Salonu

1995 ( Konya ) İFAR Grubu Resim Sergisi, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi

1995 (İstanbul) İFAR*Grubu Resim Sergisi, Atatürk Kitaplığı Sergi Salonu

1995 (İstanbul) İFAR Grubu Resim Sergisi, Perpa Ticaret Merkezi Sergi Salonu

1995 (İstanbul) Karma Resim Sergisi, İstanbul Üniversitesi Ö.K.M. Sergi Salonu