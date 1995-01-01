현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
Ayhan Tomak
Sanatçı & Zanaatkârlar İstanbul
Genel Bakış 0Projeler (0) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (0)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle
Yeni proje
  • Premium'a geç

    • Ayhan TOMAK 

    1970 yılında Antakya’da doğan sanatçı, ilk ve orta öğrenimini bu şehirde tamamladı.

    İstanbul Üniversitesi’nden mezun olan sanatçı, öğrenimi sırasında Ressam Erol Deneç

    önderliğinde kurulan İFAR Resim Grubu’nda yer aldı.

    1991-1995 yılları arasında, başta İstanbul olmak üzere, Türkiye’nin diğer şehirlerinde

    karma sergilere katıldı. 1996 yılından sonra ikili ve kişisel sergiler açtı.

    İç mekan duvar resimleri, ahşap rölyefler ve heykeller yaptı. Çeşitli gazete ve dergilerde

    ilüstrasyonlar, kitap ve müzik Cd’lerine kapak tasarımları, TV dizilerine ve sinema filmlerine

    ahşap rölyef ve heykeller yaptı. Aynı zamanda, fonksiyonel sanat alanında, kendisi için

    yeni bir malzeme olan ayna ile ilgili tasarımlar yaptı.

    Helsinki International Artist Association üyesi olan sanatçı, halen İstanbul’da kendi

    atölyesinde ahşap yontu ve resim dersi veriyor ve orada sanat yaşamını devam ettiriyor. 

    Aktiviteler

    *2014 (Nottingham) Wood carving workshop with Ayhan Tomak

    *2013 (Gabon) Symposium Internatıonal De Sculpture Sur Bois De Libreville

    *2013 (Nottingham) Eastwood arts festival, wood carving workshop with Ayhan Tomak

    *2013 İstanbul Teknik Üniversitesi, Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri kapsamında söyleyişi ve sergi *02/2013 TRT Türk, Sabah Programı, canlı yayın

    *10/2012 TRT Türk, İşim Hayatım, Konuk Sanatçı Ayhan Tomak

    *02/2011  TRT Türk Bir dünya Tasarım Tasarım Programı, Konuk Sanatçı Ayhan Tomak

    *2008-2010   Aşkı Memnu TV dizisi için ahşap rölyef ve resim çalışmaları (İstanbul)

    *2009-2010   Ezel TV Dizisi için ahşap heykel ve aksesuar çalışmaları (İstanbul)

    *10/2009  TRT3-TRTGAP  Başarının Formülü, Konuk Sanatçı Ayhan Tomak

    *12/2009 TRT 2 Sanat Programı, Konuk Sanatçı Ayhan Tomak

    *2009-2011 Sanat Parkı - Bank Tasarımı, Adres:Nişantaşı Cumhuriyet Parkı (İstanbul)

    Kişisel Resim Sergileri

    2006 ( Adana ) Adana Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Kadının Rengi

    2000 (İstanbul) Kadıköy Belediyesi Kültür ve Sanat Mrk. 

    1999 (B u r s a) Akbank Bursa Sanat Galerisi 

    1999 (İstanbul) Yaşarbank Sergi Salonu 

    1998 (İstanbul) Atatürk Kitaplığı Sergi Salonu

    Grup ve Karma Sergileri

    2013 (İstanbul) TÜYAP Sanat Fuarı, Galeri Eksen

    2013 (İzmir) İzmir Bienal

    2013 (İstanbul) Usta ve Genç Sanatçılar Karma Resim, Heykel ve Seramik Sergisi, Galeri Eksen

    2012 (İstanbul) TUYAP Artist 2012 Sanat Fuarı, Galeri Eksen

    2012 (İstanbul) ‘Gelişim’ Plastik Sanatlar Sergisi, Galeri Eksen

    2012 (İstanbul) Home & Garden Exhibition, Marjin Art

    2011 (Londra) Joint Exhibition, La Galeria Pall Mall

    2011 (İzmir) İzmir Bienal

    2011 (New York) SOFA 2011 Sculpture Objects and Functional Arts

    2011 (İstanbul) Art Expo İstanbul, İnternational Art Center

    2010 (İstanbul) Origami Rose, Karma Resim Sergisi, International Art Center

    2009 (İstabul) TUYAP Sanat Fuarı, Galeri Sanat Gezgini

    2009 (Helsinki) Helsinki International  Artists Association Group  Exhipition

    2008 (Helsinki) Helsinki International  Artists Association Group  Exhipition

    1999 (İstanbul) Grup Dört Renk Resim Sergisi, Taksim Sanat Galerisi

    1999 (İstanbul) Grup Dört Renk* Resim Sergisi, Salih Zeki Kolat Kültür Evi

    1997 (İstanbul) İkili Resim Sergisi, Yunus Emre Kültür Merkezi 

    1997 (İstanbul) Düşe Yöneliş-İkili Resim Sergisi, Basın Müzesi Sanat Galerisi 

    1997 (İstanbul) İFAR Grubu Resim Sergisi, MEB Sanat Galerisi

    1996 ( Edirne ) İFAR Grubu Resim Sergisi, Trakya Birlik Gnl. Md. Sergi Salonu 

    1995 ( Konya ) İFAR  Grubu Resim Sergisi, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi 

    1995 (İstanbul) İFAR*Grubu Resim Sergisi, Atatürk Kitaplığı Sergi Salonu

    1995 (İstanbul) İFAR Grubu Resim Sergisi, Perpa Ticaret Merkezi Sergi Salonu 

    1995 (İstanbul) Karma Resim Sergisi, İstanbul Üniversitesi Ö.K.M. Sergi Salonu

    Hizmetler
    • Heykel
    • resim ve fonksiyonel sanat
    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Mürselpaşa Cad. No:111/A
    34087 İstanbul
    Türkiye
    +90-5326089646 ayhantomak.com
    Yasal mülkiyet

    yukarıdakıi özgeçmiş bilgilerinden yararlanabilirsiniz.  

      Add SEO element