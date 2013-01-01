ALİ UYSAL MİMARLIK 2013 yılında Antalya ili Manavgat ilçesinde kurulmuştur. Farklı deneyimleri bir araya getiren güçlü bir ekip ruhuyla mimari, iç mimari , peyzaj projeleri ve uygulama alanlarında çalışmalar yapmaktadır. Ankara ve İstanbul da çeşitli ofislerde çalışan ekip üyeleri bu süreçte büyük ölçekli konut projeleri, villa projeleri, otel, tatil köyü, ulaşım , spor , kamu , ofis yapılarda tasarımcı ve uygulamacı olarak görev almıştır. Bu yıllar içinde edindiği bilgi birikim ve tecrübeler ile hareket eden ekibimiz , günümüzün esnek , interaktif , deneysel mimari tasarım anlayışıyla , hep yeni ürünler yaratma çabası içinde olup , kendini tekrarlamadan , hem kendisine hem çevresine yeni değerler katma amacındadır…