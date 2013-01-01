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ALİ UYSAL MİMARLIK
Mimarlar Antalya
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    ALİ UYSAL MİMARLIK 2013 yılında Antalya ili Manavgat ilçesinde kurulmuştur. Farklı deneyimleri bir araya getiren güçlü bir ekip ruhuyla mimari, iç mimari , peyzaj projeleri ve uygulama alanlarında çalışmalar yapmaktadır. Ankara ve İstanbul da çeşitli ofislerde çalışan ekip üyeleri bu süreçte büyük ölçekli konut projeleri, villa projeleri, otel, tatil köyü, ulaşım , spor , kamu , ofis yapılarda tasarımcı ve uygulamacı olarak görev almıştır. Bu yıllar içinde edindiği bilgi birikim ve tecrübeler ile hareket eden ekibimiz , günümüzün esnek , interaktif , deneysel mimari tasarım anlayışıyla , hep yeni ürünler yaratma çabası içinde olup , kendini tekrarlamadan , hem kendisine hem çevresine yeni değerler katma amacındadır…

    Hizmetler
    MİMARİ, İÇ MİMARİ, ve PEYZAJ
    Hizmet alanları
    antalya
    Adres
    yukarı pazarcı mah. 4005 sk. no:7 z01 manavgat
    07600 Antalya
    Türkiye
    +90-5557218683 www.aliuysalmimarlik.com
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