ERA Mobilya Aksesuarları Dış Ticaret

Firmamız ağırlıklı cafe&restoranlarda kullanılan Masa Ayakları üretimi ile birlikte koltuk üreticileri için özel koltuk ayaklarıda üretimi de yapmaktadır. Bunun dışında projeler için Masa Ayaklarımız ile birlikte talep doğrultusunda sandalye ve masa tablalarıda tedarik etmekteyiz.
- Hizmetler
- Cafe Masa Ayakları üretimi ve tedariği
- Özel Yemek Masa Ayağı ve Ofis Masası Ayağı üretimi
- Sandalye Tedariği
- Firmaya özel logolu MDF Masa Tablası tedariği
- Hizmet alanları
- İstanbul
- Türkiye
- Avrupa
- Afrika
- Hindistan
- Kanada
- Rusya
- Istanbul
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- Adres
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Fatih Sanayi Sitesi 6A Blok N0:2 İkitelli Org.San Bölgesi Başakşehir
34320 Istanbul
Türkiye
+90-5337408791 www.erafittingsco.com