ERA Mobilya Aksesuarları Dış Ticaret

Firmamız ağırlıklı cafe&restoranlarda kullanılan Masa Ayakları üretimi ile birlikte koltuk üreticileri için özel koltuk ayaklarıda üretimi de yapmaktadır. Bunun dışında projeler için Masa Ayaklarımız ile birlikte talep doğrultusunda sandalye ve masa tablalarıda tedarik etmekteyiz.