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ERA Mobilya Aksesuarları Dış Ticaret
Mobilya & Aksesuarlar Istanbul
Genel Bakış 4Projeler (4) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Yemek masası / Ofis Masası Dekoratif Ayaklar, ERA Mobilya Aksesuarları Dış Ticaret ERA Mobilya Aksesuarları Dış Ticaret İç Dekorasyon Demir/Çelik Siyah
    Yemek masası / Ofis Masası Dekoratif Ayaklar, ERA Mobilya Aksesuarları Dış Ticaret ERA Mobilya Aksesuarları Dış Ticaret Yemek OdasıMasalar
    Yemek masası / Ofis Masası Dekoratif Ayaklar
    Özel üretim Yemek Masası ve Ofis Masaları, ERA Mobilya Aksesuarları Dış Ticaret ERA Mobilya Aksesuarları Dış Ticaret Modern Yemek Odası
    Özel üretim Yemek Masası ve Ofis Masaları
    Cafe Mobilyaları, ERA Mobilya Aksesuarları Dış Ticaret ERA Mobilya Aksesuarları Dış Ticaret İç Dekorasyon
    Cafe Mobilyaları
    Yemek Masaları

    Firmamız ağırlıklı cafe&restoranlarda kullanılan Masa Ayakları üretimi ile birlikte koltuk üreticileri için özel koltuk ayaklarıda üretimi de yapmaktadır. Bunun dışında projeler için Masa Ayaklarımız ile birlikte talep doğrultusunda sandalye ve masa tablalarıda tedarik etmekteyiz. 

    Hizmetler
    • Cafe Masa Ayakları üretimi ve tedariği
    • Özel Yemek Masa Ayağı ve Ofis Masası Ayağı üretimi
    • Sandalye Tedariği
    • Firmaya özel logolu MDF Masa Tablası tedariği
    Hizmet alanları
    • İstanbul
    • Türkiye
    • Avrupa
    • Afrika
    • Hindistan
    • Kanada
    • Rusya
    • Istanbul
    • Hepsini göster: 8 hizmet alanı
    Adres
    Fatih Sanayi Sitesi 6A Blok N0:2 İkitelli Org.San Bölgesi Başakşehir
    34320 Istanbul
    Türkiye
    +90-5337408791 www.erafittingsco.com
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