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Niyazi Özçakar İç Mimarlık
İç Mimarlar Bursa
Genel Bakış 13Projeler (13) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (1)
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Projeler

Yeni proje
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    • H.S EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
    H.S EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
    H.S EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Klasik Oturma Odası
    +12
    H.S EVİ
    E.K. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Oturma Odası
    E.K. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Banyo
    E.K. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Banyo
    +26
    E.K. EVİ
    M.A. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Eklektik Yemek Odası
    M.A. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Eklektik Yemek Odası
    M.A. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Eklektik Yemek Odası
    +23
    M.A. EVİ
    Z.Ç. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Oturma Odası
    Z.Ç. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Oturma Odası
    Z.Ç. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Yemek Odası
    +8
    Z.Ç. EVİ
    İşbay Tekstil, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Ticari alanlar
    İşbay Tekstil, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Ticari alanlar
    İşbay Tekstil, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Ticari alanlar
    +13
    İşbay Tekstil
    E.E. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Oturma Odası
    E.E. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Oturma Odası
    E.E. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Oturma Odası
    +8
    E.E. EVİ
    Hepsini göster: 13 proje

    Asıl amacı dekorasyon kavramından uzak yaşam alanları tasarlamak olan ofisimiz, fonksiyonellik ve estetiği bir arada harmanlayarak kişiye özel tasarımlar ve uygulamalar yapmaktadır. Projeleri hayata geçirme ve detay konusunda tüm deneyime sahip ekibimizle daima yenilikçi, yalın ve görsel anlamda zengin projeler hayata geçirmektedir. Projelerimiz daima bir bütündür, ne onlardan birşeyler çıkarabilirsiniz  ne de onlara birşeyler ekleyebilirsiniz.

    Hizmetler
    tasarım, Proje, ve uygulama
    Hizmet alanları
    Bursa
    Adres
    Haşim işcan cad. Reyhan mah. Safranlık sk. No:8/340 Osmangazi
    16010 Bursa
    Türkiye
    +90-5321642490 www.niyaziozcakar.com
    Yasal mülkiyet

    Niyazi Özçakar; Uludağ Üniversitesi Restorasyon ve Konservasyon bölümünü bitirdikten sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık fakültesi İç mimarlık bölümünden mezun oldu. 2008'den itibaren kurmuş olduğu Niyazi Özçakar İç mimarlık'ta iç mimarlık ve mobilya tasarımı yapmaktadir.

    Değerlendirmeler

    Abdulkadir Alpşahin Abdulkadir Alpşahin
    Ellerinize sağlık harika olmuş
    6 yıldan fazla önce
    Proje tarihi: Ocak 2016
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