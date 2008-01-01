Asıl amacı dekorasyon kavramından uzak yaşam alanları tasarlamak olan ofisimiz, fonksiyonellik ve estetiği bir arada harmanlayarak kişiye özel tasarımlar ve uygulamalar yapmaktadır. Projeleri hayata geçirme ve detay konusunda tüm deneyime sahip ekibimizle daima yenilikçi, yalın ve görsel anlamda zengin projeler hayata geçirmektedir. Projelerimiz daima bir bütündür, ne onlardan birşeyler çıkarabilirsiniz ne de onlara birşeyler ekleyebilirsiniz.
- Hizmetler
- tasarım, Proje, ve uygulama
- Hizmet alanları
- Bursa
- Adres
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Haşim işcan cad. Reyhan mah. Safranlık sk. No:8/340 Osmangazi
16010 Bursa
Türkiye
+90-5321642490 www.niyaziozcakar.com
Niyazi Özçakar; Uludağ Üniversitesi Restorasyon ve Konservasyon bölümünü bitirdikten sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık fakültesi İç mimarlık bölümünden mezun oldu. 2008'den itibaren kurmuş olduğu Niyazi Özçakar İç mimarlık'ta iç mimarlık ve mobilya tasarımı yapmaktadir.