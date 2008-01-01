Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Asıl amacı dekorasyon kavramından uzak yaşam alanları tasarlamak olan ofisimiz, fonksiyonellik ve estetiği bir arada harmanlayarak kişiye özel tasarımlar ve uygulamalar yapmaktadır. Projeleri hayata geçirme ve detay konusunda tüm deneyime sahip ekibimizle daima yenilikçi, yalın ve görsel anlamda zengin projeler hayata geçirmektedir. Projelerimiz daima bir bütündür, ne onlardan birşeyler çıkarabilirsiniz ne de onlara birşeyler ekleyebilirsiniz.