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İLAYDA İNŞAAT BETONDELME KESME SAN TİC LTD ŞTİ
İnşaat Şirketleri Turkey
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (6)
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Projeler

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    • ADANABETON DELME KESME İLAYDA İNŞAAT 0322 4293636, İLAYDA İNŞAAT BETONDELME KESME SAN TİC LTD ŞTİ İLAYDA İNŞAAT BETONDELME KESME SAN TİC LTD ŞTİ Ticari alanlar
    ADANABETON DELME KESME İLAYDA İNŞAAT 0322 4293636, İLAYDA İNŞAAT BETONDELME KESME SAN TİC LTD ŞTİ İLAYDA İNŞAAT BETONDELME KESME SAN TİC LTD ŞTİ
    ADANABETON DELME KESME İLAYDA İNŞAAT 0322 4293636, İLAYDA İNŞAAT BETONDELME KESME SAN TİC LTD ŞTİ İLAYDA İNŞAAT BETONDELME KESME SAN TİC LTD ŞTİ
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    ADANABETON DELME KESME İLAYDA İNŞAAT 0322 4293636

    İLAYDA İNŞAAT BETON DELME KESME ADANA

    İLAYDA İNŞAAT  18 yıllı aşkın meslek hayatımızda, kaliteli hizmet ve zamanında iş teslimi dolayısıyla güven, başlıca ilkelerimiz arasında ilk sırada yer almaktadır. Hizmet yelpazemizi her geçen gün geliştirerek;   BETON DELMEBETON KESMEKONTROLLÜ YIKIMKİMYASAL ANKRAJHİDROLİK ve KİMYASAL ÇATLATMAHİDROLİK ve PNÖMATİK KIRMAYAPI GÜÇLENDİRME ALANLARINDA' hizmet vermektedir.  Bunun yanı sıra makine parkuru ve deneyimli personeli ile liderlik bayrağını taşımaktadır. Üstlendiği işleri müşteri memnuniyeti, güven ve kalite ile harmanlayarak misyonunu sergilemektedir. Mini ve Mini Excavator grubu ile de bölgesinde tek olarak başarısını kendi alanında ispatlamıştır.

    Hizmetler
    • Beton Delme
    • Kesme
    • kırma
    • Karot Makinası
    • Doğalgaz Kolon
    • Tesisatı Karot İşleri
    • Her Çapta Karot Delme
    • Kapı
    • PENCERE
    • Asansör Yeri Açma
    • Bina Yıkımı
    • Kimyasal Dübel
    • Hepsini göster: 12 hizme
    Hizmet alanları
    • beton delme kesme
    • kırma
    • jcb kiraya verme
    • hidrolik beton kesme
    Adres
    YENİ METAL SAN SİTESİ 17 BLOK NO 24
    010000 Turkey
    Türkiye
    +90-5322345059 www.adanabetondelmekesme.com

    Değerlendirmeler

    mehmet yılmaz
    adana mı real avm yaptıgı yenileme çlışmalarından dolayı tebrik ederiz
    yaklaşık 5 yıl önce
    nihal babur
    İşinin ehli bir firma sahiplerinden mehmet beye şükranlarımızı sunar basarılar dilerim
    4 yıldan fazla önce
    Devran Derman
    Harika bir yer ve düzenli ekibi ile profesyonel
    neredeyse 2 yıl önce
    Tüm 6 değerlendirmelerini göster
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