İLAYDA İNŞAAT BETONDELME KESME SAN TİC LTD ŞTİ

İLAYDA İNŞAAT BETON DELME KESME ADANA

İLAYDA İNŞAAT 18 yıllı aşkın meslek hayatımızda, kaliteli hizmet ve zamanında iş teslimi dolayısıyla güven, başlıca ilkelerimiz arasında ilk sırada yer almaktadır. Hizmet yelpazemizi her geçen gün geliştirerek; BETON DELMEBETON KESMEKONTROLLÜ YIKIMKİMYASAL ANKRAJHİDROLİK ve KİMYASAL ÇATLATMAHİDROLİK ve PNÖMATİK KIRMAYAPI GÜÇLENDİRME ALANLARINDA' hizmet vermektedir. Bunun yanı sıra makine parkuru ve deneyimli personeli ile liderlik bayrağını taşımaktadır. Üstlendiği işleri müşteri memnuniyeti, güven ve kalite ile harmanlayarak misyonunu sergilemektedir. Mini ve Mini Excavator grubu ile de bölgesinde tek olarak başarısını kendi alanında ispatlamıştır.