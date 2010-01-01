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Tasarımca Desıgn Offıce
Mimarlar Izmir
Genel Bakış 11Projeler (11) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (2)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • SASALI VİLLA - II, Tasarımca Desıgn Offıce Tasarımca Desıgn Offıce Modern Banyo
    SASALI VİLLA - II, Tasarımca Desıgn Offıce Tasarımca Desıgn Offıce Modern Banyo
    SASALI VİLLA - II, Tasarımca Desıgn Offıce Tasarımca Desıgn Offıce Modern Koridor, Hol & Merdivenler
    +5
    SASALI VİLLA - II
    SASALI VİLLA - I, Tasarımca Desıgn Offıce Tasarımca Desıgn Offıce Modern Koridor, Hol & Merdivenler
    SASALI VİLLA - I, Tasarımca Desıgn Offıce Tasarımca Desıgn Offıce Modern Koridor, Hol & Merdivenler
    SASALI VİLLA - I, Tasarımca Desıgn Offıce Tasarımca Desıgn Offıce Modern Mutfak
    +11
    SASALI VİLLA - I
    D HOUSE, Tasarımca Desıgn Offıce Tasarımca Desıgn Offıce Modern Çalışma Odası
    D HOUSE, Tasarımca Desıgn Offıce Tasarımca Desıgn Offıce Modern Yemek Odası
    D HOUSE, Tasarımca Desıgn Offıce Tasarımca Desıgn Offıce Modern Yemek Odası
    +5
    D HOUSE
    BOLULU HASAN USTA - POINT BORNOVA MAĞAZASI, Tasarımca Desıgn Offıce Tasarımca Desıgn Offıce Ticari alanlar
    BOLULU HASAN USTA - POINT BORNOVA MAĞAZASI, Tasarımca Desıgn Offıce Tasarımca Desıgn Offıce Ticari alanlar
    BOLULU HASAN USTA - POINT BORNOVA MAĞAZASI, Tasarımca Desıgn Offıce Tasarımca Desıgn Offıce Ticari alanlar
    +9
    BOLULU HASAN USTA - POINT BORNOVA MAĞAZASI
    BATUM LOFT DAİRE, Tasarımca Desıgn Offıce Tasarımca Desıgn Offıce
    BATUM LOFT DAİRE, Tasarımca Desıgn Offıce Tasarımca Desıgn Offıce
    BATUM LOFT DAİRE, Tasarımca Desıgn Offıce Tasarımca Desıgn Offıce
    +15
    BATUM LOFT DAİRE
    ALAÇATI VİLLA, Tasarımca Desıgn Offıce Tasarımca Desıgn Offıce Ticari alanlar
    ALAÇATI VİLLA, Tasarımca Desıgn Offıce Tasarımca Desıgn Offıce Ticari alanlar
    ALAÇATI VİLLA, Tasarımca Desıgn Offıce Tasarımca Desıgn Offıce Ticari alanlar
    +29
    ALAÇATI VİLLA
    Hepsini göster: 11 proje

    Tasarımca Design Office 1994 yılında Burçin Dinler tarafından İzmir Alsancak’da kurulmuş, 2010 yılı itibariyle yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerini İzmir Bostanlı’da ve ABD Stamford’da sürdürmektedir. Mimari ve iç mimari alanlarında hizmet veren Tasarımca Design Office’in son yıllardaki işlerinin ağırlıklı bölümünü konutlar, ofis alanları ve endüstriyel yapılar oluşturmaktadır. 2014 yılından beri B3D Architects adı ile Avrupa’da da aynı alanlarda hizmet vermeye devam etmektedir.  Bunun yanı sıra pek çok mesleki yayın organında yayımlanmış projeleri bulunan Tasarımca Design Office’in, çeşitli yarışmalarda dereceleri bulunmaktadır.

    Tasarımca Design Office, tasarımda detay – bütün ilişkisi yaratmak adına uzman ekipler oluşturarak işverenlerine mümkün olan en iyi çözümleri üretebilmek için çalışmaktadır. Her projeye ayrı bir araştırma alanı ve klişelerin sorgulanabileceği bir fırsat olarak yaklaşmakta ve mimari üretimlerini bu çevrede geliştirmektedir.

    Hizmetler
    Mimari ve İç Mimari
    Şirket ödülleri
    • EUROPEAN PROPERTY AWARDS INTERIOR DESIGN
    • HIGHLY COMMENDED
    • INTERIOR DESIGN PRIVATE RESIDENCE TURKEY
    • SASALI VILLA I & URLA VILLA
    • 2015-2016
    Adres
    Cemal Gürsel Caddesi No:530 Barış Apartmanı Daire:4 Bostanlı – Karşıyaka
    35590 Izmir
    Türkiye
    +90-2323364641 www.tasarimca.com.tr

    Değerlendirmeler

    murat emil
    Harika bir ekip. Çok memnun kaldık.
    yaklaşık 1 yıl önce
    Genca Sen
    3 yıldan fazla önce
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