Tasarımca Desıgn Offıce

Tasarımca Design Office 1994 yılında Burçin Dinler tarafından İzmir Alsancak’da kurulmuş, 2010 yılı itibariyle yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerini İzmir Bostanlı’da ve ABD Stamford’da sürdürmektedir. Mimari ve iç mimari alanlarında hizmet veren Tasarımca Design Office’in son yıllardaki işlerinin ağırlıklı bölümünü konutlar, ofis alanları ve endüstriyel yapılar oluşturmaktadır. 2014 yılından beri B3D Architects adı ile Avrupa’da da aynı alanlarda hizmet vermeye devam etmektedir. Bunun yanı sıra pek çok mesleki yayın organında yayımlanmış projeleri bulunan Tasarımca Design Office’in, çeşitli yarışmalarda dereceleri bulunmaktadır.

Tasarımca Design Office, tasarımda detay – bütün ilişkisi yaratmak adına uzman ekipler oluşturarak işverenlerine mümkün olan en iyi çözümleri üretebilmek için çalışmaktadır. Her projeye ayrı bir araştırma alanı ve klişelerin sorgulanabileceği bir fırsat olarak yaklaşmakta ve mimari üretimlerini bu çevrede geliştirmektedir.