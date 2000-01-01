BİZ SALONİ

“Huzur dolu, mutlu evler” prensibi ile çok daha yaşanası evler oluşturmak için çalışıyoruz.

HİKAYEMİZ

Saloni’yi kurduğumuz 2000 yılından bu yana vazgeçmediğimiz ve asla vazgeçmeyeceğimiz temel çalışma değerlerimiz var: Tüketicilerimiz ile ahlaklı ve güvene dayalı ticaret sürdürmek, kaliteli ve fonksiyonel ürünler üretmek, çalışanları için huzurlu ve keyifli çalışma ortamı sunmak. İnanıyoruz ki, bu iş prensiplerimize sahip çıktığımız sürece markamız Saloni, istikrarlı bir şekilde ve yaptığı işten keyif alarak büyüyecektir. Bu büyümeyi de gerçekten hak edecektir.

Biliyoruz ki, kurumsal bir çerçevede gelecek nesillere bırakmaya çalıştığımız bu markanın bilinirliği artacak ve saygın şekilde yoluna devam edecektir. Marka sloganı olarak “akıllı mobilyalar”ı tercih ederken hem mevcut ürünlerimize hak ettiği bir değeri verdik hem de yeni ürün tasarımlarımızda kendimize vizyon olsun diye belirledik. “Huzur dolu, mutlu evler” prensibi ile çok daha yaşanası evler oluşturmak için çalışıyoruz.

Tasarımcılarımız, Saloni ürünlerinin evlere katacağı statü, konfor, keyif ve modernlik için çalışıyor. Mühendislerimiz, Saloni ürünlerinin estetikliğine fonksiyonel mekanizmalar ilave ederek kullanışlı, kaliteli ve uzun ömürlü olması için çalışıyor. Satış ekiplerimiz, Saloni ürünlerinin sahip olduğu bu ayrıcalıkların her mağazamızdaki standart sunum ve tanıtım şekliyle daha fazla eve ulaşması için çalışıyor. Saloni, 17 yıldan beri 250’den fazla çalışanı ile ürettiği on binlerce koltuk takımının evlere kazandırdığı keyif ile mutludur.

MİSYONUMUZ

Saloni Mobilya olarak müşterilerimize, daima daha iyi, farklı, fonksiyonel, sağlam, kullanışlı, estetik ve kurulumu kolay ürünler, üstün hizmetler sunmak için varız.

VİZYONUMUZ

5 Yıl içinde ülkemizdeki mobilya sektöründe ilk akla gelen ve tercih edilen 5 marka içinde yer almak.

DEĞERLERİMİZ

Dürüst ve Güvenilir Huzurlu Yenilikçi Verimli Birbirini Tamamlayan Takım Çalışması Ürün ve Hizmet Kalitesi Söz Verilen Zamanda Teslim Müşteri Tatmini, Bağlılığı ve Tavsiyesi Gelişerek Büyümek Fark Yaratarak Başarılı Olmak