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Saloni Mobilya
Mobilya & Aksesuarlar Bursa / İnegöl
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (13)
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    • KOLTUKLAR, Saloni Mobilya Saloni Mobilya Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Gri
    KOLTUKLAR, Saloni Mobilya Saloni Mobilya Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Sarı
    KOLTUKLAR

    BİZ SALONİ

    “Huzur dolu, mutlu evler” prensibi ile çok daha yaşanası evler oluşturmak için çalışıyoruz.

    HİKAYEMİZ

    Saloni’yi kurduğumuz 2000 yılından bu yana vazgeçmediğimiz ve asla vazgeçmeyeceğimiz temel çalışma değerlerimiz var: Tüketicilerimiz ile ahlaklı ve güvene dayalı ticaret sürdürmek, kaliteli ve fonksiyonel ürünler üretmek, çalışanları için huzurlu ve keyifli çalışma ortamı sunmak. İnanıyoruz ki, bu iş prensiplerimize sahip çıktığımız sürece markamız Saloni, istikrarlı bir şekilde ve yaptığı işten keyif alarak büyüyecektir. Bu büyümeyi de gerçekten hak edecektir. 

    Biliyoruz ki, kurumsal bir çerçevede gelecek nesillere bırakmaya çalıştığımız bu markanın bilinirliği artacak ve saygın şekilde yoluna devam edecektir. Marka sloganı olarak “akıllı mobilyalar”ı tercih ederken hem mevcut ürünlerimize hak ettiği bir değeri verdik hem de yeni ürün tasarımlarımızda kendimize vizyon olsun diye belirledik. “Huzur dolu, mutlu evler” prensibi ile çok daha yaşanası evler oluşturmak için çalışıyoruz. 

    Tasarımcılarımız, Saloni ürünlerinin evlere katacağı statü, konfor, keyif ve modernlik için çalışıyor. Mühendislerimiz, Saloni ürünlerinin estetikliğine fonksiyonel mekanizmalar ilave ederek kullanışlı, kaliteli ve uzun ömürlü olması için çalışıyor. Satış ekiplerimiz, Saloni ürünlerinin sahip olduğu bu ayrıcalıkların her mağazamızdaki standart sunum ve tanıtım şekliyle daha fazla eve ulaşması için çalışıyor. Saloni, 17 yıldan beri 250’den fazla çalışanı ile ürettiği on binlerce koltuk takımının evlere kazandırdığı keyif ile mutludur.

    MİSYONUMUZ

    Saloni Mobilya olarak müşterilerimize, daima daha iyi, farklı, fonksiyonel, sağlam, kullanışlı, estetik ve kurulumu kolay ürünler, üstün hizmetler sunmak için varız.

    VİZYONUMUZ 

    5 Yıl içinde ülkemizdeki mobilya sektöründe ilk akla gelen ve tercih edilen 5 marka içinde yer almak.

    DEĞERLERİMİZ

    Dürüst ve Güvenilir Huzurlu Yenilikçi Verimli Birbirini Tamamlayan Takım Çalışması Ürün ve Hizmet Kalitesi Söz Verilen Zamanda Teslim Müşteri Tatmini, Bağlılığı ve Tavsiyesi Gelişerek Büyümek Fark Yaratarak Başarılı Olmak

    Hizmet alanları
    • Bursa
    • Bursa / İnegöl
    • Adana
    • Ankara (İst. Yolu)
    • Ankara (Siteler)
    • Antalya
    • Aydın
    • Balıkesir
    • Bandırma/Balıkesir
    • Çanakkale
    • Çorlu / Tekirdağ
    • Denizli
    • Eskişehir
    • İstanbul Modoko
    • İstanbul Masko
    • İzmir
    • Kocaeli Mobesko
    • Konya
    • Manisa
    • Marmaris / Muğla
    • Muğla
    • Hepsini göster: 21 hizmet alanı
    Adres
    Bursa – Ankara Karayolu Üzeri Mesudiye Mevkii Hilal Sk. No.13
    16400 Bursa / İnegöl
    Türkiye
    +90-2247113130 www.saloni.com.tr

    Değerlendirmeler

    Arda Özbay
    Koltuk ve konfor SALONİ
    3 ay önce
    Ayşe Baydal
    Müşteri memnuniyetini ön planda tutan ender markalardan..
    4 ay önce
    Yusuf ŞAHİN
    Ürünleriniz kaliteli çok iyi ama herşey kalite değil. Sırf sizin hatanızdan 1 senedir yanlış gelen masa sandalyelerim gelmedi. Çünki birbirinden farklı iki sandalyenin isminide stella koymuşsunz. Ve bana beğenmediğim modeli geldiği halde değişim gerçekleşmedi. Ben ürün alırken sizin kurumsallığınıza güvendim ama nafile...!!
    3 ay önce
    Tüm 13 değerlendirmelerini göster
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