Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

MÜKEMMELİN MEKANA YANSIMASI
Kurucularımızdan Gafur Yılmaz, "Mükemmel mobilya, birlikte aynı ortamda bulunmaktan mutluluk duyulan mobilyadır” diyor. Onun içindir ki; Asortie’nin en önemli ilkesi kullanıcının hayalinde saklı olan mekânı mükemmel şekilde tasarlamak ve üretmektir. Temel amaç; kullanıcıya mutluluk kazandıran tasarımlara hayat vermektir.
Bizim Tasarımlarımız Kalıba Sığmaz.
Biz mobilyalarımızı klasik, modern ve avangarde gibi gruplara ayırmıyoruz. Bizim için en iyi mobilya, rahat, konfor ve şıklık için tasarlanmış yaşanılabilir mobilyadır. Sizin hayal ettiğiniz mobilyayı belirli kalıplara sokmak, onları alışılagelmiş motiflerle süslemek ve artık herkesin görmeye alıştığı renklerle donatmak bizim hiç alışık olmadığımız bir tarzdır. Tasarımcılarımız, ürünleri dizayn ederken önceden şekillenmiş kalıpları değil, sizin hayallerinizi çizerler. 47 yıllık bir geçmişe sahip olmakta bunun çok büyük bir payı olduğunu düşünüyoruz.
- Hizmetler
- Sadece Mobilya Değil! Ana faaliyet konumuz mobilya üretimi olsa da
- dekorasyon adına ne varsa hepsinde müşterilerimize hizmet veriyoruz.
- Hizmet alanları
- klasik mobilya
- Lüks Mobilya
- Klasik Aksesuar-Dekorasyon
- Adres
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Masko Mobilya Kenti 4B Blok No: 11-13
34306 Istanbul
Türkiye
+90-2126750446 www.asortie.com
BİZ: GELİŞİME AÇIK, ÇÖZÜM ODAKLI ÇALIŞAN, BAŞARIYI SEVEN, UYUMLU BİR EKİBİZ.
Yaşam mekânlarınız için ürettiğimiz yaratıcı çözümlerimiz, profesyonel bakış açımız, dinamik fikirlerimiz ile emek ve zamanımızı bir araya getirerek sizlerin hizmetine sunuyoruz. Bugüne kadar söylediklerimiz ve denediklerimize alternatif yaklaşımlar oluşturuyor, size özel çözümlerimizle büyümeye dair hedeflerimize hızla ulaşmaya çalışıyoruz… Sizi dinleyen ve anlayan farklı yaklaşımlar ile en büyük olmayı değil, en büyükleri yaratmayı amaç ediniyoruz. Çünkü biz, çevremizdeki gelişmeleri takip eden, düşünen, tahlil eden, size ve yaşam mekânınıza en uygun çözümü bulan, başarmaktan mutluluk duyan, hırslı ve uyumlu bir ekibiz.