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Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Mobilya & Aksesuarlar Istanbul
Genel Bakış 18Projeler (18) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (20)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • VOLGA KLASİK YEMEK ODASI , Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Klasik Yemek Odası
    VOLGA KLASİK YEMEK ODASI , Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Yemek OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    VOLGA KLASİK YEMEK ODASI , Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
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    VOLGA KLASİK YEMEK ODASI
    ESTE KLASİK YATAK ODASI, Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Klasik Yatak Odası
    ESTE KLASİK YATAK ODASI, Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Klasik Yatak Odası
    ESTE KLASİK YATAK ODASI, Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    +1
    ESTE KLASİK YATAK ODASI
    PRENSES KLASİK YATAK ODASI , Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Klasik Yatak Odası
    PRENSES KLASİK YATAK ODASI , Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Yatak OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    PRENSES KLASİK YATAK ODASI , Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Klasik Yatak Odası
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    PRENSES KLASİK YATAK ODASI
    DİLARA KOLTUK TAKIMI, Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Klasik Oturma Odası
    DİLARA KOLTUK TAKIMI, Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Klasik Oturma Odası
    DİLARA KOLTUK TAKIMI, Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
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    DİLARA KOLTUK TAKIMI
    APOLYON DERİ KOLTUK TAKIMI, Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Klasik Oturma Odası
    APOLYON DERİ KOLTUK TAKIMI, Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Klasik Oturma Odası
    APOLYON DERİ KOLTUK TAKIMI, Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    +1
    APOLYON DERİ KOLTUK TAKIMI
    GİRNE KOLTUK TAKIMI, Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    GİRNE KOLTUK TAKIMI, Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Klasik Oturma Odası
    GİRNE KOLTUK TAKIMI
    Hepsini göster: 18 proje

    MÜKEMMELİN MEKANA YANSIMASI 

    Kurucularımızdan Gafur Yılmaz, "Mükemmel mobilya, birlikte aynı ortamda bulunmaktan mutluluk duyulan mobilyadır” diyor. Onun içindir ki; Asortie’nin en önemli ilkesi kullanıcının hayalinde saklı olan mekânı mükemmel şekilde tasarlamak ve üretmektir. Temel amaç; kullanıcıya mutluluk kazandıran tasarımlara hayat vermektir.

    Bizim Tasarımlarımız Kalıba Sığmaz.

    Biz mobilyalarımızı klasik, modern ve avangarde gibi gruplara ayırmıyoruz. Bizim için en iyi mobilya, rahat, konfor ve şıklık için tasarlanmış yaşanılabilir mobilyadır. Sizin hayal ettiğiniz mobilyayı belirli kalıplara sokmak, onları alışılagelmiş motiflerle süslemek ve artık herkesin görmeye alıştığı renklerle donatmak bizim hiç alışık olmadığımız bir tarzdır. Tasarımcılarımız, ürünleri dizayn ederken önceden şekillenmiş kalıpları değil, sizin hayallerinizi çizerler. 47 yıllık bir geçmişe sahip olmakta bunun çok büyük bir payı olduğunu düşünüyoruz.

    Hizmetler
    • Sadece Mobilya Değil! Ana faaliyet konumuz mobilya üretimi olsa da
    • dekorasyon adına ne varsa hepsinde müşterilerimize hizmet veriyoruz.
    Hizmet alanları
    • klasik mobilya
    • Lüks Mobilya
    • Klasik Aksesuar-Dekorasyon
    Adres
    Masko Mobilya Kenti 4B Blok No: 11-13
    34306 Istanbul
    Türkiye
    +90-2126750446 www.asortie.com
    Yasal mülkiyet

    BİZ: GELİŞİME AÇIK, ÇÖZÜM ODAKLI ÇALIŞAN, BAŞARIYI SEVEN, UYUMLU BİR EKİBİZ.

    Yaşam mekânlarınız için ürettiğimiz yaratıcı çözümlerimiz, profesyonel bakış açımız, dinamik fikirlerimiz ile emek ve zamanımızı bir araya getirerek sizlerin hizmetine sunuyoruz. Bugüne kadar söylediklerimiz ve denediklerimize alternatif yaklaşımlar oluşturuyor, size özel çözümlerimizle büyümeye dair hedeflerimize hızla ulaşmaya çalışıyoruz… Sizi dinleyen ve anlayan farklı yaklaşımlar ile en büyük olmayı değil, en büyükleri yaratmayı amaç ediniyoruz. Çünkü biz, çevremizdeki gelişmeleri takip eden, düşünen, tahlil eden, size ve yaşam mekânınıza en uygun çözümü bulan, başarmaktan mutluluk duyan, hırslı ve uyumlu bir ekibiz.

    Değerlendirmeler

    Ali DOĞANAY
    Klasik mobilya ve lüks mobilya almak için maskoya gitdik.Gezerken ürünlerini gördüm showroom gerçekten çok iyi dizayn edilmiş ve ürünler gerçekten çok güzel. Oturma grubu için anlaştık.Fiyat konusunda ise gerçekten iyi bi rakam söylediler.Teşekkürler.
    4 ay önce
    Hülya Coşar
    Eğer siz de hep aynı mobilyaları gezmekten sıkıldıysanız gerçekten mağazayı görmelisiniz .. Işıl ışıl Kaliteli mobilyalar ile Evinizin çevresi değişecek.Çelışanlar gerçekten çok ilgili.
    6 ay önce
    yavuz cosar
    Çalışanlarının güler yüzlü olması ve tamamen müşteri odaklı çalışması çok hoşuma gitti.Her zaman güvenle alışveriş yapabileceğiniz bir yer.Şu ana kadar bir sorun veya sıkıntı yaşamadım.Ürünler gerçekten çok kaliteli.
    8 ay önce
    Tüm 20 değerlendirmelerini göster
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