Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

MÜKEMMELİN MEKANA YANSIMASI

Kurucularımızdan Gafur Yılmaz, "Mükemmel mobilya, birlikte aynı ortamda bulunmaktan mutluluk duyulan mobilyadır” diyor. Onun içindir ki; Asortie’nin en önemli ilkesi kullanıcının hayalinde saklı olan mekânı mükemmel şekilde tasarlamak ve üretmektir. Temel amaç; kullanıcıya mutluluk kazandıran tasarımlara hayat vermektir.

Bizim Tasarımlarımız Kalıba Sığmaz.

Biz mobilyalarımızı klasik, modern ve avangarde gibi gruplara ayırmıyoruz. Bizim için en iyi mobilya, rahat, konfor ve şıklık için tasarlanmış yaşanılabilir mobilyadır. Sizin hayal ettiğiniz mobilyayı belirli kalıplara sokmak, onları alışılagelmiş motiflerle süslemek ve artık herkesin görmeye alıştığı renklerle donatmak bizim hiç alışık olmadığımız bir tarzdır. Tasarımcılarımız, ürünleri dizayn ederken önceden şekillenmiş kalıpları değil, sizin hayallerinizi çizerler. 47 yıllık bir geçmişe sahip olmakta bunun çok büyük bir payı olduğunu düşünüyoruz.