Arkhestone Dekoratif Tuğla Duvar Kaplama olarak; İstanbul Anadolu Yakası Ateşehir ilçesinde El yapımı tuğla, Kaplama tuğla, Doğal Tuğla, terracotta zemin taşı, restorasyon tuğlası, handmadebrick, sırlı seramik, el yapımı karo, uygulama ve satış hizmeti vermektedir.
- Hizmetler
- El Yapımı Tuğla
- Doğal Tuğla
- Dekoratif Tuğla
- Kaplama Tuğla
- Terracotta Zemin Yer Taşı
- Restorasyon Tuğlası
- Handmadebrick
- Sırlı Seramik
- Sırlı Karo
- Hepsini göster: 9 hizme
- Hizmet alanları
- Cafe Dekorasyonu
- Bar Dekorasyonu
- Restauran Dekorasyonu
- Ofis Dekorasyonu
- Mimar
- İç mimar
- Adres
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Mustafa Kemal Mahallesi 3004 Cadde No:.109/B Ataşehir
34762 İstanbul
Türkiye
+90-2163244244 www.arkhestone.com