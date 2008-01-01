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ANİMAM 3D STUDIO DESIGNER 3D MODELLEME &amp; 3D ANİMASYON
3D Görselleştirme İstanbul
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    • www.animam.com, ANİMAM 3D STUDIO DESIGNER 3D MODELLEME & 3D ANİMASYON ANİMAM 3D STUDIO DESIGNER 3D MODELLEME & 3D ANİMASYON Minimalist Evler
    www.animam.com

    Animam 2008 yılından beri kazanmış olduğu tecrübesiyle, 3D Modelleme ve animasyon, 3d Animasyon ve Çizgifilm, 3 boyutlu mimari görselleştirme, 3d mimari tasarım ve mimari  animasyon alanlarında hizmet vermektedir. İç mekan, dış cephe, konut projeleri, sosyal tesisler, mağaza, ürün mobilya modellemesi ve 3d Ürün kataloğ çalışmaları gibi pek çok alanda hizmet sunmaktadır.

    Animam 3 boyutlu mimari tasarım ve uygulama alanında, yaratıcı ekibiyle, gerçeğe en yakın görsel sunumlar ve kaliteli uygulamalar ile 3 boyutlu modelleme,  3 boyutlu render, 3d ürün renderları, 3d ürün kataloğu ve tasarımı alanlarında da profesyonel olarak çalışmalar yapmaktadır. 

    Animam 3 boyutlu ürün görselleştirme, yapılması planlanan ya da konsept aşamasındaki ürünleri, fotoğraf kalitesinde sunmanıza yardımcı olur. 3 boyutlu ürün görselleştirme aynı zamanda günümüzde reklam sektöründe ve ürün kataloglarında da yaygın olarak kullanılmaktadır. Ürün imajları, sanal gerçekçiliğin sunduğu yüksek kalitede ve hayal gücünün limitleri ile sınırlı bir platformda üretildiği için fotoğraf çekimi yerinede tercih edilmektedir.

    3 boyutlu görselleştirme uzmanlarımız, mimari ve inşaat firmalarıyla yakın bir şekilde çalışarak, projelerinize yaşam verecek yüksek kalitede, fotorealistik mimari görseller ve ilüstrasyonlar oluştururlar. Animam ’ın geniş yelpazede sunduğu yüksek kalite ve standart kalite 3 boyutlu görselleştirme servis seçenekleriyle, hayata geçirmeyi planladığınız projelerinize pazarlama, reklam ve yaratıcı ihtiyaçlarınızı karşılıyor olacağız.

    Hizmetler
    3D Mimari Modelleme ve Animasyon
    Hizmet alanları
    • 3D Mimari Modelleme ve 3D Mimari Animasyon
    • istanbul
    Adres
    Sancaktepe/Samandıra
    34885 İstanbul
    Türkiye
    +90-5323045265 animam.com
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