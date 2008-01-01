Kaya Tekstil Aksesuar

Firmamız 1958 yılında İbrahim ŞEN ile EMEK KORDONLARI adı altında üretime başlamıştır.
1960 yılında Kordon imalatının yanı sıra Püskül, Braçol(Perde Bağı) ürün yelpazemize eklenmiştir.
1975 yılından sonra EMEK-İŞ olarak Mehmet Ali ŞEN liderliğinde yoluna devam etmiştir.
Saçak imalatı bu dönemde başlamıştır.
2008 yılına gelindiğinde Filiz Kaya önderliğinde, FİLİZ HOME olarak; Ev Tekstil için hazırlanmış %80'i el işçiliğiyle üretilen ürünlerimiz. Braçol, Kordon, Özel Siparişler, Püskül, Ponpon, Rozet, Kategorilerinde Toptan ve Parakende olarak siz sayın müşterilerimize şiirsel tasarımlar sunmaya devam etmektedir.
Misyonumuz;
Geleneksel yöntemler ve el işçiliği ile tamamen müşterilerimize özel ürünler sunmak.
Vizyonumuz;
Sektördeki ürünlerden, piyasa koşullarının gerektirdiği tek düzen uygulamalardan kaçınarak,
kendi yolunu çizen bu yolda atılımlarını gerçekleştirerek örnek gösterilen bir işletme olmak hedeflenmiştir.
- Hizmetler
- Braçol
- Kordon
- özel siparişler
- Püskül
- Ponpon
- Rozet
- Kategorilerinde Toptan ve Parakende
- Hizmet alanları
- Ev Tekstili Aksesuarları
- Bursa
- Adres
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Karaman Mh. Odunluk Cad. No:11 Nilüfer
16130 Bursa
Türkiye
+90-2242401025 www.filizhome.com