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Kaya Tekstil Aksesuar
Mobilya & Aksesuarlar Bursa
Genel Bakış 5Projeler (5) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (3)
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Projeler

Yeni proje
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    • EL BAĞLAMASI , Kaya Tekstil Aksesuar Kaya Tekstil Aksesuar İç Dekorasyon
    EL BAĞLAMASI
    3CAMLI BRAÇOL FLOŞ veya POLYESTER, Kaya Tekstil Aksesuar Kaya Tekstil Aksesuar
    3CAMLI BRAÇOL FLOŞ veya POLYESTER
    Örnek Çalışmalar, Kaya Tekstil Aksesuar Kaya Tekstil Aksesuar
    Örnek Çalışmalar, Kaya Tekstil Aksesuar Kaya Tekstil Aksesuar
    Örnek Çalışmalar, Kaya Tekstil Aksesuar Kaya Tekstil Aksesuar
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    Örnek Çalışmalar
    ÖRNEK ÇALIŞMALAR , Kaya Tekstil Aksesuar Kaya Tekstil Aksesuar
    ÖRNEK ÇALIŞMALAR , Kaya Tekstil Aksesuar Kaya Tekstil Aksesuar
    ÖRNEK ÇALIŞMALAR
    Youtube Kanalımız, Kaya Tekstil Aksesuar Kaya Tekstil Aksesuar
    Youtube Kanalımız

    Firmamız 1958 yılında İbrahim ŞEN ile EMEK KORDONLARI adı altında üretime başlamıştır.
    1960 yılında Kordon imalatının yanı sıra Püskül, Braçol(Perde Bağı) ürün yelpazemize eklenmiştir.

    1975 yılından sonra EMEK-İŞ olarak Mehmet Ali ŞEN liderliğinde yoluna devam etmiştir.

    Saçak imalatı bu dönemde başlamıştır.

    2008 yılına gelindiğinde Filiz Kaya önderliğinde, FİLİZ HOME olarak; Ev Tekstil için hazırlanmış %80'i el işçiliğiyle üretilen ürünlerimiz. Braçol, Kordon, Özel Siparişler, Püskül, Ponpon, Rozet, Kategorilerinde Toptan ve Parakende olarak siz sayın müşterilerimize şiirsel tasarımlar sunmaya devam etmektedir.

    Misyonumuz;

    Geleneksel yöntemler ve el işçiliği ile tamamen müşterilerimize özel ürünler sunmak.

    Vizyonumuz;

    Sektördeki ürünlerden, piyasa koşullarının gerektirdiği tek düzen uygulamalardan kaçınarak,

    kendi yolunu çizen bu yolda atılımlarını gerçekleştirerek örnek gösterilen bir işletme olmak hedeflenmiştir.

    Hizmetler
    • Braçol
    • Kordon
    • özel siparişler
    • Püskül
    • Ponpon
    • Rozet
    • Kategorilerinde Toptan ve Parakende
    Hizmet alanları
    • Ev Tekstili Aksesuarları
    • Bursa
    Adres
    Karaman Mh. Odunluk Cad. No:11 Nilüfer
    16130 Bursa
    Türkiye
    +90-2242401025 www.filizhome.com

    Değerlendirmeler

    Umut Isik
    neredeyse 3 yıl önce
    Ali Sinan Yaprakli
    Tekstil aksesuarları denince uğranması gereken bir adres. İlgili, tecrübeli yetkililer ile sonuç odaklı çalışabilirsiniz. Tekrar teşekkürler.
    3 yıldan fazla önce
    kiymet sadoglu
    Tekstil ve Aksesuar ürünleri üretim ve toptan pazarlama işi yapılıyor. Kaliteli işçilik ve uygun fiyat...
    yaklaşık 3 yıl önce
    Tüm 3 değerlendirmelerini göster
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