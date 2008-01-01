Prestige Ahşap Merdiven Dekorasyon San.Tic.LTD.ŞTİ

2008 yılında firmamız kurulurken, içinde bulunduğumuz sektörün ihtiyaçlarına cevap vermeyi,müşterilerimize en iyi hizmet ve kaliteyi sunmayı amaç edinmiştik.Yıllar süren disiplinli çalışmanın, bilgi birikiminin ve tecrübenin ardından şimdi Ahşap merdivenden ahşap küpeşte sistemlerine,deck kaplamadan ahşap cephe kaplamaya kadar tüm sektörler için hırslı ve yapıcı bir şekilde çalısıyoruz..
- Hizmetler
- Ahşap Merdiven
- ahşap küpeşte
- beton üstü ahşap merdiven
- deck döşeme
- iroko deck
- ahşap süpürgelik
- Hizmet alanları
- İSTANBUL
- TÜRKİYE
- ALMANYA
- FRANSA
- IRAK
- İRAN
- AZERBAYCAN
- Adres
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Küçüksu Caddesi Hekim Çıkmazı No.2
34811 İstanbul
Türkiye
+90-2163328360 www.ahsapbasamak.org