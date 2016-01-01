Cg Artist ibrahim ethem kısacık

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Dekorasyon yapacağınız yer mutfak olduğunda kalınıza binbir çeşit renk ve desen gelecektir. Mutfak renkleri arasında yer alan yeşil renk günümüzde ev hanımları tarafından yaygın olarak tercih edilmektedir.
Yatak odalarının en önemli mobilyaları olan yatakları seçerken iki ana konu göz önünde bulundurulmalıdır. Yatak seçiminde teknik ve estetik olarak iki ana konu üzerinde durmanız gerekiyor.
Yeşil renk, canlı dekorasyonların ve vintage tasarımların vazgeçilmez rengidir. Dekorasyon içinde kullanacağınız yeşil tonları hem birer geçiş rengi hem de vurgulamak istediğiniz objeleri veya mobilyaları ön plana çıkarmak için si…