Mimari 3D Render

Günümüzde bilgisayar destekli 3 boyutlu modelleme ve görselleştirme teknikleri, Çok geniş imkanlar sunmaktadır. Yeni fikirler, günümüzdeki rekabet ortamında cazip ve gerçekçi proje sunumlarının yolunu açmaktadır. Bunun yanında inşaat sürecindeki zaman alıcı ve maliyetleri yükselten uygulamaları daha başlamadan tasarım aşamasında çözme olanağı sunmaktadır. Ayrıca projenin satış aşamasında müşterinin aklındaki soru işaretlerini kaldırarak fayda sağlamaktadır.

3 boyutlu mimari çizimler, firmaların mimari projelerine başlamadan önce tamamen bitmiş halinin nasıl olacağını görmelerini sağlar. Bu sayede inşaat ve müteahhitlik firmaları inşaata başlamadan önce yapılacak mimari yapının sunumunu yaparak, yapmayı düşündüğü inşaat projesini tanıtır.

İşte bizde tam bu noktada varız. Mimari projelerinizin 3 boyutlu görselleştirilmesi, iç ve dış mekan renderları, 2D-3D Kat ve Vaziyet Planlarının hazırlanması, Fuar ve AVM stant modellemeleri, giydirme cephe tasarımları, mevcut binalarınızın değişik kaplamalar veya boyama sonrası alternatif görsellerinin hazırlanması, 3d modelleme çalışmaları. Ürün geliştirme çizimleri. İlgili İnternet Sitesi tasarımları. Ürün ve Firma Katalog, Logo çalışmaları.