현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
Mimari 3D Render
3D Görselleştirme Çanakkale
Genel Bakış 8Projeler (8) 1Yeni Fikirler (1)
Değerlendirmeler (1)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Porto Caeli Bağcılık ve Otel Peyzaj Öneri Projesi -Çanakkale/Gelibolu, Mimari 3D Render Mimari 3D Render Tropikal Bahçe
    Porto Caeli Bağcılık ve Otel Peyzaj Öneri Projesi -Çanakkale/Gelibolu, Mimari 3D Render Mimari 3D Render Tropikal Bahçe
    Porto Caeli Bağcılık ve Otel Peyzaj Öneri Projesi -Çanakkale/Gelibolu, Mimari 3D Render Mimari 3D Render Tropikal Bahçe
    +7
    Porto Caeli Bağcılık ve Otel Peyzaj Öneri Projesi -Çanakkale/Gelibolu
    Akliman Wilları Sosyal Tesis Planlama ve Peyzaj Projesi - Çanakkale/Akliman, Mimari 3D Render Mimari 3D Render Akdeniz Bahçe
    Akliman Wilları Sosyal Tesis Planlama ve Peyzaj Projesi - Çanakkale/Akliman, Mimari 3D Render Mimari 3D Render Akdeniz Bahçe
    Akliman Wilları Sosyal Tesis Planlama ve Peyzaj Projesi - Çanakkale/Akliman, Mimari 3D Render Mimari 3D Render Akdeniz Bahçe
    +7
    Akliman Wilları Sosyal Tesis Planlama ve Peyzaj Projesi - Çanakkale/Akliman
    Willa Peyzaj Projesi - Çanakkale Yapıldak, Mimari 3D Render Mimari 3D Render Modern Bahçe
    Willa Peyzaj Projesi - Çanakkale Yapıldak, Mimari 3D Render Mimari 3D Render Modern Bahçe
    Willa Peyzaj Projesi - Çanakkale Yapıldak, Mimari 3D Render Mimari 3D Render Modern Bahçe
    +5
    Willa Peyzaj Projesi - Çanakkale Yapıldak
    Peyzaj Projesi - Çanakkale/Güzelyalı, Mimari 3D Render Mimari 3D Render Modern Bahçe
    Peyzaj Projesi - Çanakkale/Güzelyalı, Mimari 3D Render Mimari 3D Render Modern Bahçe
    Peyzaj Projesi - Çanakkale/Güzelyalı, Mimari 3D Render Mimari 3D Render Modern Bahçe
    +7
    Peyzaj Projesi - Çanakkale/Güzelyalı
    Geyikli Willa Peyzaj Projesi, Mimari 3D Render Mimari 3D Render Modern Bahçe
    Geyikli Willa Peyzaj Projesi, Mimari 3D Render Mimari 3D Render Modern Bahçe
    Geyikli Willa Peyzaj Projesi, Mimari 3D Render Mimari 3D Render Modern Bahçe
    +7
    Geyikli Willa Peyzaj Projesi
    Bozcaada Bağevi Peyzaj Projesi, Mimari 3D Render Mimari 3D Render Kırsal Bahçe
    Bozcaada Bağevi Peyzaj Projesi, Mimari 3D Render Mimari 3D Render Kırsal Bahçe
    Bozcaada Bağevi Peyzaj Projesi, Mimari 3D Render Mimari 3D Render Kırsal Bahçe
    +7
    Bozcaada Bağevi Peyzaj Projesi
    Hepsini göster: 8 proje

           Günümüzde bilgisayar destekli 3 boyutlu modelleme ve görselleştirme teknikleri, Çok geniş imkanlar sunmaktadır. Yeni fikirler, günümüzdeki rekabet ortamında cazip ve gerçekçi proje sunumlarının yolunu açmaktadır. Bunun yanında inşaat sürecindeki zaman alıcı ve maliyetleri yükselten uygulamaları daha başlamadan tasarım aşamasında çözme olanağı sunmaktadır. Ayrıca projenin satış aşamasında müşterinin aklındaki soru işaretlerini kaldırarak fayda sağlamaktadır.       

          3 boyutlu mimari çizimler, firmaların mimari projelerine başlamadan önce tamamen bitmiş halinin nasıl olacağını görmelerini sağlar. Bu sayede inşaat ve müteahhitlik firmaları inşaata başlamadan önce yapılacak mimari yapının sunumunu yaparak, yapmayı düşündüğü inşaat projesini tanıtır.       

         İşte bizde tam bu noktada varız. Mimari projelerinizin 3 boyutlu görselleştirilmesi, iç ve dış mekan renderları, 2D-3D Kat ve Vaziyet Planlarının hazırlanması, Fuar ve AVM stant modellemeleri, giydirme cephe tasarımları, mevcut binalarınızın değişik kaplamalar veya boyama sonrası alternatif görsellerinin hazırlanması, 3d modelleme çalışmaları. Ürün geliştirme çizimleri. İlgili İnternet Sitesi tasarımları. Ürün ve Firma Katalog, Logo çalışmaları.

    Hizmetler
    • Mimari projelerinizin 3 boyutlu görselleştirilmesi
    • iç ve dış mekan renderları
    • 2D-3D Kat ve Vaziyet Planlarının hazırlanması
    • Fuar ve AVM stant modellemeleri
    • giydirme cephe tasarımları
    • mevcut binalarınızın değişik kaplamalar veya boyama sonrası alternatif görsellerinin hazırlanması
    • 3d modelleme çalışmaları. Ürün geliştirme çizimleri. İlgili İnternet Sitesi tasarımları. Ürün ve Firma Katalog
    • Logo çalışmaları.
    • Hepsini göster: 8 hizme
    Hizmet alanları
    • 3d Mimari Görselleştirme
    • Yerleşim Planları
    • iç Mimari Tasarım
    • Katı Modellme
    • Ürün Geliştirme
    • Peyzaj Tasarımları ve uygulamaları.
    Şirket ödülleri
    GELİBOLU YARIM ADASI TARİHİ MİLLİ PARK AĞADERE HASTANESİ VE ŞEHİTLİĞİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI 3 LÜK ÖDÜLÜ
    Adres
    17200 Çanakkale
    Türkiye
    +90-5056598630

    Değerlendirmeler

    Homify Türkiye Homify Türkiye
    Başarılarınızın devamını diliyorum. Saygılarımla,
    6 yıldan fazla önce
    Düzenle
      Add SEO element