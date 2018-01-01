H.E: Mimarlık

Farklı tarzlarda dış cephe giydirme örnekleri

Evlerin içleri gibi dış cepheleri de dekorasyonların bir parçasıdır. Evinizin dış cephesini dekore ederken modern veya klasik dış cephe modelleri arasından bir tercih yapabileceğiniz gibi kendi tarzınıza göre bir seçim de yapabili…

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