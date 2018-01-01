H.E: Mimarlık

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Binaların kimlikleri haline gelen dış cephe kaplama yöntemleri aynı zamanda dış cephe dekorasyonlarını olarak yapılmaktadır. Duvarlar ve duvarların üzerine yapılan kaplamalar binaların hem yalıtımını sağlamakta hem de dış cephe es…
Günümüzde apartman daireleri modern ev projeleri olarak rağbet görürken, beton hapishanelerden kaçmak ve bahçeli küçük müstakil evlerde huzurlu bir yaşam sürmek isteyenler şirin ve küçük müstakil evleri tercih ediyorlar.
Evlerin içleri gibi dış cepheleri de dekorasyonların bir parçasıdır. Evinizin dış cephesini dekore ederken modern veya klasik dış cephe modelleri arasından bir tercih yapabileceğiniz gibi kendi tarzınıza göre bir seçim de yapabili…