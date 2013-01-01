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Lantana Parke
Yer Döşemeleri İstanbul, Türkiye
Genel Bakış 13Projeler (13) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • ŞAŞKINBAKKAL KONUT, Lantana Parke Lantana Parke Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları Ahşap Ahşap rengi
    ŞAŞKINBAKKAL KONUT, Lantana Parke Lantana Parke Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları Ahşap Ahşap rengi
    ŞAŞKINBAKKAL KONUT, Lantana Parke Lantana Parke Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları Ahşap Ahşap rengi
    +6
    ŞAŞKINBAKKAL KONUT
    BEYKOZ KONUT ( OAK AMBER ), Lantana Parke Lantana Parke Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları Ahşap Ahşap rengi
    BEYKOZ KONUT ( OAK AMBER ), Lantana Parke Lantana Parke Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları Ahşap Ahşap rengi
    BEYKOZ KONUT ( OAK AMBER ), Lantana Parke Lantana Parke Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları Ahşap Ahşap rengi
    +7
    BEYKOZ KONUT ( OAK AMBER )
    SUADİYE KONUT, Lantana Parke Lantana Parke Modern Oturma Odası Ahşap
    SUADİYE KONUT, Lantana Parke Lantana Parke Modern Oturma Odası Ahşap
    SUADİYE KONUT, Lantana Parke Lantana Parke Modern Oturma Odası Ahşap
    +8
    SUADİYE KONUT
    SUADİYE KONUT, Lantana Parke Lantana Parke Modern Çalışma Odası Ahşap Ahşap rengi
    SUADİYE KONUT, Lantana Parke Lantana Parke Modern Çalışma Odası Ahşap Ahşap rengi
    SUADİYE KONUT, Lantana Parke Lantana Parke Modern Oturma Odası Ahşap Ahşap rengi
    +5
    SUADİYE KONUT
    ETİLER KONUT, Lantana Parke Lantana Parke Minimalist Oturma Odası Ahşap Ahşap rengi
    ETİLER KONUT, Lantana Parke Lantana Parke Minimalist Oturma Odası Ahşap Ahşap rengi
    ETİLER KONUT, Lantana Parke Lantana Parke Minimalist Oturma Odası Ahşap Ahşap rengi
    +5
    ETİLER KONUT
    ÇEKMEKÖY KONUT, Lantana Parke Lantana Parke Rustik Oturma Odası Ahşap Ahşap rengi
    ÇEKMEKÖY KONUT, Lantana Parke Lantana Parke Rustik Oturma Odası Ahşap Ahşap rengi
    ÇEKMEKÖY KONUT, Lantana Parke Lantana Parke Rustik Oturma Odası Ahşap Ahşap rengi
    +2
    ÇEKMEKÖY KONUT
    Hepsini göster: 13 proje

    Lantana; uzun senelerdir uygulama ve satış hizmeti veren profesyonel bir parke firmasıdır.

    1989 yılında ithal uzun boy parke uygulama ve zemin kaplama çözümleri ile sektöre giren firmamız 1996 yılından bu yana dünyanın çeşitli ülkelerinden yapılan Lamine Parke ithalatları ile Türkiye pazarının hakettiği kalite ve uygun fiyat beklentisini karşılamakla kalmayıp,uzun tecrübelerle oluşan montaj becerisiyle de müşterisine güven vermektedir. Ayrıca firmamız, eviniz ihtiyacı olan ahşap merdiven , çeşitli ahşap dekorlar ve bordürler ile parkenizle bütünlük sağlayan çözümleri de hizmetleri arasında sunmaktadır.

    Ağırlıklı olarak lamine ve masif parke ithalatı yapan firmamız,çeşitli genişliklerde ve boylarda merbau, dousie, jatoba, afrormosia gibi egzotik ağaçlardan,akağaç,kayın,meşe gibi Avrupa ağaçlarına kadar geniş bir stok kapasitesine sahiptir.

    Ayrıca ürün yelpazesini ,makine parkını ve teknik ekip anlayışını sürekli geliştiren firmamız,konut müşterileri olduğu kadar büyük inşaat firmalarının da tercihi olmaktadır.

    Hizmetler
    • Lamine Parke
    • Marküteri
    • Ahşap Merdiven
    • Özel Tasarımlı Süpürgelikler
    • Proje Satış
    • perakende
    • Parke-Merdiven-Deck Uygulamaları
    Hizmet alanları
    World, İstanbul, ve Türkiye
    Adres
    Fener Kalamış Cad. No.52 Kalamış Kadıköy
    34330 İstanbul, Türkiye
    Türkiye
    +90-2164144457 www.lantanaparke.com
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