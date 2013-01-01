Lantana Parke

Lantana; uzun senelerdir uygulama ve satış hizmeti veren profesyonel bir parke firmasıdır.

1989 yılında ithal uzun boy parke uygulama ve zemin kaplama çözümleri ile sektöre giren firmamız 1996 yılından bu yana dünyanın çeşitli ülkelerinden yapılan Lamine Parke ithalatları ile Türkiye pazarının hakettiği kalite ve uygun fiyat beklentisini karşılamakla kalmayıp,uzun tecrübelerle oluşan montaj becerisiyle de müşterisine güven vermektedir. Ayrıca firmamız, eviniz ihtiyacı olan ahşap merdiven , çeşitli ahşap dekorlar ve bordürler ile parkenizle bütünlük sağlayan çözümleri de hizmetleri arasında sunmaktadır.

Ağırlıklı olarak lamine ve masif parke ithalatı yapan firmamız,çeşitli genişliklerde ve boylarda merbau, dousie, jatoba, afrormosia gibi egzotik ağaçlardan,akağaç,kayın,meşe gibi Avrupa ağaçlarına kadar geniş bir stok kapasitesine sahiptir.

Ayrıca ürün yelpazesini ,makine parkını ve teknik ekip anlayışını sürekli geliştiren firmamız,konut müşterileri olduğu kadar büyük inşaat firmalarının da tercihi olmaktadır.