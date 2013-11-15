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ALTAŞ DEKORATİF ÇÖZÜMLER
Karo, Taş & Tezgâhlar Kadıköy
Genel Bakış 6Projeler (6) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (2)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • 3D Floor Design, ALTAŞ DEKORATİF ÇÖZÜMLER ALTAŞ DEKORATİF ÇÖZÜMLER Tropikal Duvar & Zemin Orta Yoğunlukta Lifli Levha Mavi
    3D Floor Design, ALTAŞ DEKORATİF ÇÖZÜMLER ALTAŞ DEKORATİF ÇÖZÜMLER Modern Duvar & Zemin
    3D Floor Design, ALTAŞ DEKORATİF ÇÖZÜMLER ALTAŞ DEKORATİF ÇÖZÜMLER Tropikal Duvar & Zemin Mavi
    3D Floor Design
    Mermer Masa ve Sehpa Tasarımları, ALTAŞ DEKORATİF ÇÖZÜMLER ALTAŞ DEKORATİF ÇÖZÜMLER İç Dekorasyon
    Mermer Masa ve Sehpa Tasarımları, ALTAŞ DEKORATİF ÇÖZÜMLER ALTAŞ DEKORATİF ÇÖZÜMLER Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları Mermer Beyaz
    Mermer Masa ve Sehpa Tasarımları, ALTAŞ DEKORATİF ÇÖZÜMLER ALTAŞ DEKORATİF ÇÖZÜMLER İç Dekorasyon Mermer Beyaz
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    Mermer Masa ve Sehpa Tasarımları
    ONYX MERMER BAR ÜNİTESİ KAPLAMASI, ALTAŞ DEKORATİF ÇÖZÜMLER ALTAŞ DEKORATİF ÇÖZÜMLER İç Dekorasyon Mermer Sarı
    ONYX MERMER BAR ÜNİTESİ KAPLAMASI, ALTAŞ DEKORATİF ÇÖZÜMLER ALTAŞ DEKORATİF ÇÖZÜMLER Ofis Alanları & Mağazalar Mermer Sarı
    ONYX MERMER BAR ÜNİTESİ KAPLAMASI, ALTAŞ DEKORATİF ÇÖZÜMLER ALTAŞ DEKORATİF ÇÖZÜMLER Modern Yat & Jetler Mermer Sarı
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    ONYX MERMER BAR ÜNİTESİ KAPLAMASI
    Polimeric Photo Floor Grafic, ALTAŞ DEKORATİF ÇÖZÜMLER ALTAŞ DEKORATİF ÇÖZÜMLER Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları Sentetik Şeffaf
    Polimeric Photo Floor Grafic
    ŞÖMİNE TASARIM, ALTAŞ DEKORATİF ÇÖZÜMLER ALTAŞ DEKORATİF ÇÖZÜMLER Rustik Oturma Odası Mermer Siyah
    ŞÖMİNE TASARIM, ALTAŞ DEKORATİF ÇÖZÜMLER ALTAŞ DEKORATİF ÇÖZÜMLER Klasik Duvar & Zemin Mermer Bej
    ŞÖMİNE TASARIM, ALTAŞ DEKORATİF ÇÖZÜMLER ALTAŞ DEKORATİF ÇÖZÜMLER Modern Yemek Odası Kuvars Bej
    ŞÖMİNE TASARIM
    MUTFAK ARASI 3D CAM PANEL KAPLAMALAR, ALTAŞ DEKORATİF ÇÖZÜMLER ALTAŞ DEKORATİF ÇÖZÜMLER MutfakMutfak Tezgâhları Cam Beyaz
    MUTFAK ARASI 3D CAM PANEL KAPLAMALAR, ALTAŞ DEKORATİF ÇÖZÜMLER ALTAŞ DEKORATİF ÇÖZÜMLER Mutfak üniteleri Cam Beyaz
    MUTFAK ARASI 3D CAM PANEL KAPLAMALAR, ALTAŞ DEKORATİF ÇÖZÜMLER ALTAŞ DEKORATİF ÇÖZÜMLER MutfakMutfak Tezgâhları Cam Turuncu
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    MUTFAK ARASI 3D CAM PANEL KAPLAMALAR

    ALTAŞ MERMER SANAYİ 1968 yılında İstanbul’da kurulmuş olup günümüzde de hizmetlerini sürdürmektedir.

    Dolmabahçe Sarayı’nın tüm mermer işçilikleri firmamız kurucusu Davut KÖSE usta başılığında yapılmıştır. Türkiye’nin en eski mermer işletme ve uygulamacılarından olan firmamız günümüzün modern yapı malzemesi ÇİMSTONE’nin İstanbul’daki üç yetkili satış bayiğinden biridir. Ayrıca tüm Avrupa (italyan-İspanyol) Granit çeşitlerinin satış ve uygulamalarını yapmaktadır. Mermer – Granit – Çimstone ve Doğaltaşlar (mermer mozaik-mermer lavabo imalatı) haricinde 2011 yılında AR-GE sini tamamlamış olduğu 3Boyutlu Polimerik (R) Zemin Uygulamalarının da tescil sahibidir. 3 Boyut tasarım çalışmalarını sürdüren firmamızın diğer ürünleri şunlardır; 3D Panel – TRIADOOR (üç boyutlu paneller) Resimli Fayanslar – FOTO FAYANS Resimli Dolap Kapakları – FOTO KAPAK (cam ve ahşap uygulamalı) Resimli Tezgah Arası Panel Kaplamaları Resimli Zemin Döşeme – POLİMERİK FOTO ZEMİN

    Hizmetler
    • Firmamız;mermer
    • granit
    • çimstone
    • doğaltaşlar ile traverten
    • onyx ürün satışı
    • mutfak ve banyo tezgahları
    • zemin döşemeleri
    • basamak kaplamaları
    • klasik-modern şömineler
    • sehpa-konsol üstleri
    • banyo yer döşemeleri
    • ıslak zemin döşemeleri
    • küvet kaplamaları
    • asansör kapı kaplamaları ile çimstone mutfak tezgahları
    • Cam Mutfak Panelleri
    • Mutfak Tezgah arası resimli cam paneller
    • Triadoor
    • 3D panel kaplamalar
    • Resimli mutfak camı
    • resim basklı mutfak arkası
    • cam tezgah
    • akrilik paneller
    • tezgah üstü cam kaplama
    • cam tezgah panelleri
    • resimli mutfak kaplaması
    • cam mozaik
    • resimli cam mozaik
    • resimli fayanslar
    • cam fayans
    • mutfak tezgah arkası fayanslar
    • resimli banyo fayansları
    • fayans tasarımları
    • campanel
    • mutfakarasicam ürün tasarım ve uygulamaları alanında çalışmalar yapan bir kuruluştur.
    • Hepsini göster: 34 hizme
    Hizmet alanları
    • iç ve dış dekorasyon ürünleri imalat ve satışı
    • İstanbul
    • Kadıköy
    Adres
    Özbey Cad. No:81-A Kadıköy-İstanbul
    34720 Kadıköy
    Türkiye
    +90-2165455020 www.altasgranit.com

    Değerlendirmeler

    Servet Zorli
    neredeyse 6 yıl önce
    Mücahit Lacinkaya
    6 yıldan fazla önce
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