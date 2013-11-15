ALTAŞ DEKORATİF ÇÖZÜMLER

ALTAŞ MERMER SANAYİ 1968 yılında İstanbul’da kurulmuş olup günümüzde de hizmetlerini sürdürmektedir.

Dolmabahçe Sarayı’nın tüm mermer işçilikleri firmamız kurucusu Davut KÖSE usta başılığında yapılmıştır. Türkiye’nin en eski mermer işletme ve uygulamacılarından olan firmamız günümüzün modern yapı malzemesi ÇİMSTONE’nin İstanbul’daki üç yetkili satış bayiğinden biridir. Ayrıca tüm Avrupa (italyan-İspanyol) Granit çeşitlerinin satış ve uygulamalarını yapmaktadır. Mermer – Granit – Çimstone ve Doğaltaşlar (mermer mozaik-mermer lavabo imalatı) haricinde 2011 yılında AR-GE sini tamamlamış olduğu 3Boyutlu Polimerik (R) Zemin Uygulamalarının da tescil sahibidir. 3 Boyut tasarım çalışmalarını sürdüren firmamızın diğer ürünleri şunlardır; 3D Panel – TRIADOOR (üç boyutlu paneller) Resimli Fayanslar – FOTO FAYANS Resimli Dolap Kapakları – FOTO KAPAK (cam ve ahşap uygulamalı) Resimli Tezgah Arası Panel Kaplamaları Resimli Zemin Döşeme – POLİMERİK FOTO ZEMİN