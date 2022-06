ARTTABLO / Makrobil Bilişim ve Eğitim Hizmetleri LTD. ŞTI.

Arttablo, özenle seçilmiş sanatsal eserlerini veya size özel fotoğraflarınızı; yüksek baskı ve en iyi malzeme kalitesiyle en kolay şekilde birinci sınıf kanvas tablo üzerine bastırmanıza imkan sunan bir platformdur.

Kullanılan modern baskı teknikleri sayesinde fotoğraflarınız Kanvas Tablo üzerinde doğal renk derinliği, yüksek ve canlı renk parlaklığı orjinaline en yakın şekilde basılır. Tarafımızca tercih edilen baskı renklerinin tamamı yüksek pigment oluşumuna sahiptirler ve dijital baskı Kanvas Tablo ürünlerinde genel olarak kullanılan kanserojen etkisi olan solvent / ecosolvent bazlı boyalardan farklı olarak Arttablo.com ürünlerinde sağlık açısından her hangi bir yan etkisi bulunmayan su bazlı Pigment boyalar kullanılır. Bu yüksek boya kalitesi ile Arttablo.com Kanvas Tabloları oldukça uzun ömürlü, ışığa ve diğer dış etkenlere dayanıklı olarak üretilir. Arttablo Aynı zamanda tablolarınızı dilediğiniz gibi kişileştirebilmeniz için de olanak sağlar. Siz de alanında uzman Artdesign ekibimizin son derece titizlik ile hazırladığı bu çok özel görsellerinizi birinci sınıf canvas tablo kalitesinde evinizin veya iş yerlerinizin duvarlarında paylaşabilirsiniz.

Arttablo ofisinizin , evinizin veya iş yerinizin duvarlarını kendi tarzınıza göre dizayn etmeniz için her dekorasyona, her mekana uygun modern tablolar ve konsept çalışmalar yapmaktadır. En kaliteli ve en iyi baskı tekniklerinin yanında en kaliteli malzemeler ile Son teknoloji ile basılan kanvaslar, el işçiliği kullanarak masif ahşap şaselerle birlikte İstanbul'da üretilmektedir ve üretilen tablolar, kullanıma hazır halde size teslim edilmektedir.

Arttablo, carefully selected artistic works or your own photos; It is a platform that allows you to print on first-class canvas easily with the highest print quality and the best material quality.

Thanks to the modern printing techniques used, your photos are printed on the Canvas with natural color depth, high and vivid color brightness close to the original. All of the preferred printing colors have high pigment formation and are different from solvent / ecosolvent based dyes, which are carcinogenic effects commonly used in digital printing Canvas Products, water based pigment paints are used which have no health side effects in Arttablo.com products. With this high paint quality, Arttablo.com Canvas paintings are produced with a very long life, resistant to light and other external factors. Arttablo also allows you to personalize your paintings as you wish. You can use first-class canvas paintings on the walls of your home or workplace, created by our expert Artdesign team in their field, with special attention to details.

Arttablo makes modern paintings and concept works for every decoration, so that you can design the walls of your office, your house or your workplace according to your own style. The best quality and best printing techniques as well as the best quality materials. The latest technology canvas prints are produced in Istanbul together with handmade solid wood chasers, and the manufactured paintings are delivered to you ready to use.