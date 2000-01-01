Modakristal İnşaat San.Tic.Ltd.Şti.

Moda Kristal İnşaat Yapı Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti. Bir Türk Firması Olup, her zevke hitap eden geniş ürün ve renk yelpazesiyle Yapı Malzemeleri sektörünün en göz alıcı ve en kaliteli ürünlerini müşterilerinin beğenisine sunmaktadır. Müşterilerinin proje bazlı özel ihtiyaçlarına kaliteli ve estetik çözümler sunan Moda Kristal, mozaiğin büyülü çekiciliğini ve Seramik Dekor ürünlerimizi yaşam alanlarına yansıtarak daha estetik ve daha görsel mekânlar sunmak üzere yola Çıkmıştır.
- Hizmetler
- cam mozaik
- Cam Tugla
- Patlatma mermer
- Havuz karolari
- Seramik
- Dekor
- zemin Göbek Dekor
- Cilali Mermer Kaplama
- Tezgah Arasi 3d Dijital Cam Kaplama
- Hepsini göster: 9 hizme
- Hizmet alanları
- İnşaat Malzemeleri Toptan ve perakende satışı ve Uygulamalari
- Ankara
- Adres
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Anafartalar Mah. Ağah Efendi Sk. No:7/44 Ulus Altındağ
06030 Ankara
Türkiye
+90-5336561829 modakristal.com.tr