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Modakristal İnşaat San.Tic.Ltd.Şti.
İnşaat Malzemeleri Ankara
Genel Bakış 1Projeler (1) 1Yeni Fikirler (1)
Değerlendirmeler (5)
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Projeler

Yeni proje
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    • Modaarts concept , Modakristal İnşaat San.Tic.Ltd.Şti. Modakristal İnşaat San.Tic.Ltd.Şti.
    Modaarts concept , Modakristal İnşaat San.Tic.Ltd.Şti. Modakristal İnşaat San.Tic.Ltd.Şti.
    Modaarts concept , Modakristal İnşaat San.Tic.Ltd.Şti. Modakristal İnşaat San.Tic.Ltd.Şti.
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    Modaarts concept

    Moda Kristal İnşaat Yapı Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti. Bir Türk Firması Olup, her zevke hitap eden geniş ürün ve renk yelpazesiyle Yapı Malzemeleri sektörünün en göz alıcı ve en kaliteli ürünlerini müşterilerinin beğenisine sunmaktadır. Müşterilerinin proje bazlı özel ihtiyaçlarına kaliteli ve estetik çözümler sunan Moda Kristal, mozaiğin büyülü çekiciliğini ve Seramik Dekor ürünlerimizi yaşam alanlarına yansıtarak daha estetik ve daha görsel mekânlar sunmak üzere yola Çıkmıştır.

    Hizmetler
    • cam mozaik
    • Cam Tugla
    • Patlatma mermer
    • Havuz karolari
    • Seramik
    • Dekor
    • zemin Göbek Dekor
    • Cilali Mermer Kaplama
    • Tezgah Arasi 3d Dijital Cam Kaplama
    • Hepsini göster: 9 hizme
    Hizmet alanları
    • İnşaat Malzemeleri Toptan ve perakende satışı ve Uygulamalari
    • Ankara
    Adres
    Anafartalar Mah. Ağah Efendi Sk. No:7/44 Ulus Altındağ
    06030 Ankara
    Türkiye
    +90-5336561829 modakristal.com.tr

    Değerlendirmeler

    mustafa unal
    Müşteri memnuniyetini önemseyen nadir firmalardansınız.. İlginize teşekkürler..
    5 yıldan fazla önce
    Dilek Ateş
    Her bütçeye uygun geniş ürün yelpazesi, süper malzemeler, ilgi alaka süper...
    5 yıldan fazla önce
    bilal baba
    Guler yüzlü hizmet ve kaliteli ürünleri alabileceğiniz bir marka tavsiye ederim.
    5 yıldan fazla önce
    Tüm 5 değerlendirmelerini göster
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