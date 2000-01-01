Modakristal İnşaat San.Tic.Ltd.Şti.

Moda Kristal İnşaat Yapı Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti. Bir Türk Firması Olup, her zevke hitap eden geniş ürün ve renk yelpazesiyle Yapı Malzemeleri sektörünün en göz alıcı ve en kaliteli ürünlerini müşterilerinin beğenisine sunmaktadır. Müşterilerinin proje bazlı özel ihtiyaçlarına kaliteli ve estetik çözümler sunan Moda Kristal, mozaiğin büyülü çekiciliğini ve Seramik Dekor ürünlerimizi yaşam alanlarına yansıtarak daha estetik ve daha görsel mekânlar sunmak üzere yola Çıkmıştır.