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Tekeli-Sisa Mimarlık Ortaklığı
Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 5Projeler (5) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (4)
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Projeler

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    • Ofis Tasarımı / Majidi Mall Süleymaniye, Tekeli-Sisa Mimarlık Ortaklığı Tekeli-Sisa Mimarlık Ortaklığı Ticari alanlar
    Ofis Tasarımı / Majidi Mall Süleymaniye, Tekeli-Sisa Mimarlık Ortaklığı Tekeli-Sisa Mimarlık Ortaklığı Ticari alanlar
    Ofis Tasarımı / Majidi Mall Süleymaniye, Tekeli-Sisa Mimarlık Ortaklığı Tekeli-Sisa Mimarlık Ortaklığı Ticari alanlar
    Ofis Tasarımı / Majidi Mall Süleymaniye
    Unilever Ev ve Beşeri Temizlik Ürünleri Fabrikası, Tekeli-Sisa Mimarlık Ortaklığı Tekeli-Sisa Mimarlık Ortaklığı Endüstriyel Sergi Alanları
    Unilever Ev ve Beşeri Temizlik Ürünleri Fabrikası, Tekeli-Sisa Mimarlık Ortaklığı Tekeli-Sisa Mimarlık Ortaklığı Endüstriyel Sergi Alanları
    Unilever Ev ve Beşeri Temizlik Ürünleri Fabrikası
    Priştina Adem Jashari Uluslararası Havalimanı, Tekeli-Sisa Mimarlık Ortaklığı Tekeli-Sisa Mimarlık Ortaklığı Ticari alanlar
    Priştina Adem Jashari Uluslararası Havalimanı, Tekeli-Sisa Mimarlık Ortaklığı Tekeli-Sisa Mimarlık Ortaklığı Ticari alanlar
    Priştina Adem Jashari Uluslararası Havalimanı, Tekeli-Sisa Mimarlık Ortaklığı Tekeli-Sisa Mimarlık Ortaklığı Ticari alanlar
    +3
    Priştina Adem Jashari Uluslararası Havalimanı
    Aşkabat Uluslararası Havalimanı, Tekeli-Sisa Mimarlık Ortaklığı Tekeli-Sisa Mimarlık Ortaklığı Asyatik Stadyumlar
    Aşkabat Uluslararası Havalimanı, Tekeli-Sisa Mimarlık Ortaklığı Tekeli-Sisa Mimarlık Ortaklığı Asyatik Stadyumlar
    Aşkabat Uluslararası Havalimanı, Tekeli-Sisa Mimarlık Ortaklığı Tekeli-Sisa Mimarlık Ortaklığı Asyatik Stadyumlar
    +2
    Aşkabat Uluslararası Havalimanı
    Vinero Şarap Fabrikası, Tekeli-Sisa Mimarlık Ortaklığı Tekeli-Sisa Mimarlık Ortaklığı Endüstriyel Sergi Alanları
    Vinero Şarap Fabrikası, Tekeli-Sisa Mimarlık Ortaklığı Tekeli-Sisa Mimarlık Ortaklığı Endüstriyel Sergi Alanları
    Vinero Şarap Fabrikası, Tekeli-Sisa Mimarlık Ortaklığı Tekeli-Sisa Mimarlık Ortaklığı Endüstriyel Sergi Alanları
    +2
    Vinero Şarap Fabrikası

    1952’de İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi’nden mezun olan Doğan Tekeli ve Sami Sisa tarafından, 1954’te SİTE Mimarlık Bürosu adıyla kurulmuştur. Büro 1965’te Doğan Tekeli-Sami Sisa Mimarlık Ltd. Şti. adıyla kurumlaşmıştır. Tekeli-Sisa Mimarlık Ortaklığı bugün Dilgün Saklar ve Mehmet Emin Çakırkaya'nın yönetiminde yeni ortaklık yapısıyla aynı mesleki yaklaşım ve ilkelerle çalışmalarını sürdürmektedir. 

    Büro katıldığı yarışmalarda 28’si birincilik ödülü olmak üzere 60’ı aşkın ödül almıştır. Doğan Tekeli ve Sami Sisa, 1994’te Mimarlar Odası’nın Büyük Ödülü "Sinan Ödülü"ne layık görülmüştür. 2001 ’de İ.T.Ü senatosu tarafından Doğan Tekeli’ ye, mimarlık mesleğine katkıları ve meslek etiğinin oluşumuna örnek olması nedeniyle fahri doktor unvanı verilmiştir. 

    130’u uygulanmış 200’i aşkın büyük proje tamamlamış olan büro, Oyak-Renault Otomobil Fabrikası, Lassa Lastik Fabrikası, Metrocity Alışveriş Büro ve Konut Kompleksi, Hazine Müsteşarlığı, İş Bankası Genel Müdürlüğü Kompleksi, Halk Bankası Genel Müdürlüğü Kompleksi, Eczacıbaşı İlaç Fabrikası, Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali Binası, Sanovel İlaç Fabrikası, Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanı, Priştine Havalimanı Terminal Binası ve Unilever Algida Dondurma Fabrikası gibi önemli yapılarla tanınmaktadır. Büronun etkinlik alanı büyük ölçekli kompleksler, ulaşım yapıları, endüstri yapıları, büro binaları, alışveriş merkezleri, konut uygulamaları, eğitim ve kültür yapıları ve çevre düzenlemeleri gibi konuları kapsamaktadır.

    Hizmetler
    Mimarlık
    Hizmet alanları
    istanbul
    Şirket ödülleri
    • 2014  Türk Yapısal Çelik Derneği Ödülleri • Mimari Tasarım Ödülü • Priştina Uluslararası Havalimanı Yolcu Terminali
    • 2011   Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri • En İyi Uluslararası Kamu Hizmet Yatırımı – Dünya • İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yeni Terminal Binası
    • 2011   Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri • En İyi Kamu Hizmet Yatırımı – Avrupa • İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yeni Terminal Binası
    • 2011   Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri • En İyi Kamu Hizmet Yatırımı – Türkiye • İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yeni Terminal Binası
    • 2011   ECCS-CECM-EKS Avrupa Çelik Yapı Tasarım Ödülü • Birincilik Ödülü • Yeni Terminal Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, İstanbul Turkiye
    • 2010  Dünya Mimarlık Festivali (WAF) Ödülleri • Final Listesi • Sabiha Gökçen Havalimanı Yeni Terminal Binası
    • 2010  Türk Serbest Mimarlar Derneği • Onur Ödülü • Doğan Tekeli
    • 2008  YTONG Mimari Tasarım Yarışması • İkincilik Ödülü • Avrupa Tem Konutları
    • 2003  Türkiye Prefabrik Birliği • 2000 – 2003 Dönemi Hizmet Ödülü • Doğan Tekeli
    • 1994  Mimarlar Odası IV. Ulusal Mimarlık Büyük Ödülleri • Mimar Sinan Büyük Ödülü • Doğan Tekeli
    • 1994  Mimarlar Odası IV. Ulusal Mimarlık Büyük Ödülleri • Mimar Sinan Büyük Ödülü • Sami Sisa
    • Hepsini göster: 11 ödül
    Adres
    Teşvikiye Cd. No:15 D:5
    34367 İstanbul
    Türkiye
    +90-2122361583 www.tekelisisa.com

    Değerlendirmeler

    Tuğba Alpun Sönmez
    2 yıldan fazla önce
    Enis Gezici
    neredeyse 3 yıl önce
    sunshine sss
    1 yıldan fazla önce
    Tüm 4 değerlendirmelerini göster
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