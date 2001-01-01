1952’de İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi’nden mezun olan Doğan Tekeli ve Sami Sisa tarafından, 1954’te SİTE Mimarlık Bürosu adıyla kurulmuştur. Büro 1965’te Doğan Tekeli-Sami Sisa Mimarlık Ltd. Şti. adıyla kurumlaşmıştır. Tekeli-Sisa Mimarlık Ortaklığı bugün Dilgün Saklar ve Mehmet Emin Çakırkaya'nın yönetiminde yeni ortaklık yapısıyla aynı mesleki yaklaşım ve ilkelerle çalışmalarını sürdürmektedir.

Büro katıldığı yarışmalarda 28’si birincilik ödülü olmak üzere 60’ı aşkın ödül almıştır. Doğan Tekeli ve Sami Sisa, 1994’te Mimarlar Odası’nın Büyük Ödülü "Sinan Ödülü"ne layık görülmüştür. 2001 ’de İ.T.Ü senatosu tarafından Doğan Tekeli’ ye, mimarlık mesleğine katkıları ve meslek etiğinin oluşumuna örnek olması nedeniyle fahri doktor unvanı verilmiştir.

130’u uygulanmış 200’i aşkın büyük proje tamamlamış olan büro, Oyak-Renault Otomobil Fabrikası, Lassa Lastik Fabrikası, Metrocity Alışveriş Büro ve Konut Kompleksi, Hazine Müsteşarlığı, İş Bankası Genel Müdürlüğü Kompleksi, Halk Bankası Genel Müdürlüğü Kompleksi, Eczacıbaşı İlaç Fabrikası, Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali Binası, Sanovel İlaç Fabrikası, Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanı, Priştine Havalimanı Terminal Binası ve Unilever Algida Dondurma Fabrikası gibi önemli yapılarla tanınmaktadır. Büronun etkinlik alanı büyük ölçekli kompleksler, ulaşım yapıları, endüstri yapıları, büro binaları, alışveriş merkezleri, konut uygulamaları, eğitim ve kültür yapıları ve çevre düzenlemeleri gibi konuları kapsamaktadır.