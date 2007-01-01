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Mimarlar Istanbul
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    • Hizmet alanları
    istanbul
    Şirket ödülleri
    • Lapseki Hükümet Konağı Ön Seçimli Proje Yarışması, 3. Ödül (2014)
    • Adana Marinaport Ekolojik Çekim Merkezi Davetli Proje Yarışması, 1. Ödül (2014)
    • MEB Eğitim Kampüsleri Davetli Mimari Proje Yarışması (Kocaeli), 2. Ödül (2013)
    • YAP İstanbul Modern Sınırlı Proje Yarışması, 1. Ödül (2013)
    • İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Sınırlı Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması, 3. Ödül (2012)
    • Şişli Lisesi Yarışması, Mansiyon (2011)
    • Çankaya Belediyesi U.C.E Konser Salonu ve Belediye Binası Yarışması, Mansiyon (2010)
    • Kadirli Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması, Mansiyon (2009) 
    • Denizli Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması, Satınalma (2009) 
    • Kayseri İç Kalesi Kültür Merkezi Mimari Proje Yarışması, 2. Ödül (2008)
    • ODTÜ Kuzey Kampüsü Yurtları Davetli Mimari Proje Yarışması, 2. Ödül (2007) 
    • Eskişehir Ticaret Odası Mimari Proje Yarışması, 1. Ödül (2007) 
    • Maltepe Bölge Parkı Kentsel TasarımFikir Yarışması, Satınalma (2007)
    • Trabzon Eski Tekel Fabrikası Yeniden Canlandırma Mimari Proje Yarışması, 3. Ödül (2006)
    • Bursa Kızyakup Kent Parkı Kentsel Tasarım ve Yenileme Yarışması, Mansiyon (2006)
    • Hepsini göster: 15 ödül
    Adres
    Kalyoncu Kulluğu Mah. Tarlabaşı Bulvarı No:230 Kat:3 34435 Beyoğlu/ISTANBUL
    34435 Istanbul
    Türkiye
    +90-2122455328 www.soistanbul.com
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