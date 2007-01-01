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- Lapseki Hükümet Konağı Ön Seçimli Proje Yarışması, 3. Ödül (2014)
- Adana Marinaport Ekolojik Çekim Merkezi Davetli Proje Yarışması, 1. Ödül (2014)
- MEB Eğitim Kampüsleri Davetli Mimari Proje Yarışması (Kocaeli), 2. Ödül (2013)
- YAP İstanbul Modern Sınırlı Proje Yarışması, 1. Ödül (2013)
- İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Sınırlı Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması, 3. Ödül (2012)
- Şişli Lisesi Yarışması, Mansiyon (2011)
- Çankaya Belediyesi U.C.E Konser Salonu ve Belediye Binası Yarışması, Mansiyon (2010)
- Kadirli Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması, Mansiyon (2009)
- Denizli Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması, Satınalma (2009)
- Kayseri İç Kalesi Kültür Merkezi Mimari Proje Yarışması, 2. Ödül (2008)
- ODTÜ Kuzey Kampüsü Yurtları Davetli Mimari Proje Yarışması, 2. Ödül (2007)
- Eskişehir Ticaret Odası Mimari Proje Yarışması, 1. Ödül (2007)
- Maltepe Bölge Parkı Kentsel TasarımFikir Yarışması, Satınalma (2007)
- Trabzon Eski Tekel Fabrikası Yeniden Canlandırma Mimari Proje Yarışması, 3. Ödül (2006)
- Bursa Kızyakup Kent Parkı Kentsel Tasarım ve Yenileme Yarışması, Mansiyon (2006)
- Hepsini göster: 15 ödül
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