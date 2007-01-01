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İTALDEKO MOBİLYA DEKORASYON SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Mobilya & Aksesuarlar İstanbul
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    • Mobilya sektöründe yabancı sermayede lider olan İtalyan markalı mobilya ürünlerinin Türkiye distribütörlüğünü üstlenerek,bu markaların tanıtımını ve satışını yapan 2007 yılında faaliyete geçmiş olan bir şirketiz.

    Firmamız prensip olarak müşterilerine satışını yapmış oldukları mobilyalar bazında ve sektörde hizmet anlayışı bazında en kaliteli olanı sunmayı kendine amaç edinmiştir.

    Hizmetler
    İtalyan menşeili mobilya ürünleri ithalatı ve Türkiye bazında satışı
    Hizmet alanları
    • MİMARİ&İÇ MİMARİ PROJE VE UYGULAMALAR
    • istanbul
    Adres
    Levent Mahallesi Ebulula Mardin Caddesi No:39
    İstanbul
    Türkiye
    +90-2123254464 www.italdeko.com
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