İTALDEKO MOBİLYA DEKORASYON SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Mobilya sektöründe yabancı sermayede lider olan İtalyan markalı mobilya ürünlerinin Türkiye distribütörlüğünü üstlenerek,bu markaların tanıtımını ve satışını yapan 2007 yılında faaliyete geçmiş olan bir şirketiz.

Firmamız prensip olarak müşterilerine satışını yapmış oldukları mobilyalar bazında ve sektörde hizmet anlayışı bazında en kaliteli olanı sunmayı kendine amaç edinmiştir.